台中捷運綠線日前完成履勘，市府頻頻向市民報喜，但其他路線的規劃進度到哪？民眾只能霧裡看花。市議員林德宇27日在議會質詢中指出，市府完全未揭露規劃中捷運路線的進度，他要求交通局向桃園市、新北市等各都捷運局看齊，將所有路線目前進度放上網，讓市民一目了然。

林德宇表示，中捷綠線通車期程有很多媒體、民代在關心，市府也會藉開議的機會向市民報告，但對不會使用綠線的市民來說，其他規劃中路線的進度也很重要，卻很難獲得相關資訊。

林德宇說，在公捷處網頁可看到興建中的綠線及鐵路高架化進度，但其他路線的進度資訊則要花一番功夫才找得到，且資訊內容也不完整。桃園市捷運局將桃園所有軌道建設的進度製成圖表，哪條路線正在等待中央審核，哪條正在綜合規劃，都能一目了然。

林德宇指出，新北市則將捷運規劃期程中每個行政流程詳細條列，哪天核定哪份公文、哪天提交哪份報告，記錄得一清二楚。台中除即將通車的綠線，也有藍線、橘線、紫線等路線還在規劃中，這些路線的沿線居民也很希望了解目前進度到哪了，他要求交通局做到像桃園市、新北市捷運局一樣完整、清楚的資訊揭露。

交通局長葉昭甫說，因台中捷運的規劃權責由不同單位分工，資訊整合也較不易。葉昭甫說，他非常支持林德宇的建議，也會責成同仁以簡單的視覺化方式，讓民眾更容易接觸到相關資訊。

林德宇指出，台中捷運路線的可行性研究是由交通局交通規劃科負責，後續的綜合規劃則是由公捷處負責，難以有效整合，造成了葉昭甫所說的問題。他說，台南市雖然捷運推動進度較台中落後，但仍成立了捷運工程處，所有捷運規劃業務都由捷工處承辦，相對較有效率。

林德宇表示，交通規劃科除了捷運的可行性研究，還要處理公路建設的相關評估研究，業務相當繁雜。他認為台中已準備進入捷運時代，是否要綜整相關業務，讓捷運規劃工作能由同一個單位一條鞭執行，以提高行政效率，這是交通局應該思考的問題。

葉昭甫強調，他會對所有的交通政策負責，所以不管業務落在哪個單位，要的就是效率，這部分也會繼續努力。

(中時 )