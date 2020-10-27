45歲女歌手「姐姐」謝金燕，2016年因家醜暫退演藝圈，隔年受到時尚雜誌邀約再復出，一張臉蛋明顯變得更美，讓她自此整形流言纏身，今(27日)更因為網友留言「整容整到都看不出你（妳）是謝金燕了！」令一向高EQ的謝金燕難得爆氣回擊。

謝金燕昨日為新曲MV《TURN口罩》上架YouTube宣傳，卻因為底下一則網友留言「整容整到都看不出來你是謝金燕了！你看你自己的臉，不會覺得很陌生嗎？你認識你現在這張臉嗎？」難得動怒。

謝金燕正面回擊網友酸言，「你有膽就傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你…………………」，最後更奉勸該網友，別再讓網路霸凌的扭曲心態影響了你的美好人生！

其實謝金燕經紀人球球，過去就曾駁斥整形傳聞，稱姐姐唯一動刀部位是車禍所受的傷，「唯一的是車禍時受的臉部跨越鼻樑傷口，一輩子的傷痕、一輩子得爲它牽動神經去完整它！謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共融一生一世。」

(中時新聞網)