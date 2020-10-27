韓國第三季經濟走出新冠肺炎疫情引發的衰退，有效控制疫情與倚重出口的經濟結構，是韓國重返擴張的關鍵，換言之，深陷公衛危機的北美和西歐主要經濟體，恐難複製韓國的復甦經驗。

韓國在新冠肺炎爆發之初便積極控制疫情，加上現行倚重出口的經濟結構，協助韓國走出經濟衰退。

韓國第三季國內生產毛額（GDP）季增1.9％，此為2010年首季以來最強勁的擴張力道。出口貢獻第三季GDP 5.5個百分點，貢獻程度至少寫下1960年來最大。

若是少了出口馳援，資本支出下滑將讓韓國第三季經濟繼續陷入衰退。該季民間消費季減0.1％。

韓國經濟越來越倚重出口，出口占韓國2019年GDP的比重高達四成，高於大陸的18.4％與美國的11.7％。

檢視韓國的出口細項，便能了解歐美經濟體為何難以複製韓國的復甦經驗。韓國三大出口類別9月出口年增幅皆超過10％，表現大幅優於一年前同期。三大類別涵蓋的項目包括電子機械、工具機和加熱設備，以及汽車和相關零件。

簡而言之，韓國經濟重返成長的原因之一，是韓國生產全球在經濟衰退之時仍需要的商品。韓國的商品出口只較一年前的水準低了0.6％，然而服務出口仍大幅減少23.4％。

歐洲主要出口國德國，控制疫情的成效不如韓國，但與歐洲國家相比，已經算是做的很好。德國第三季GDP要到10月底才會出爐，但國際貨幣基金（IMF）預估德國2020年經濟將緊縮6％，衰幅小於法國和英國的9.8％，義大利和西班牙的緊縮幅度預料高達兩位數。

(工商 )