預期這次美國大選民主黨將收復參眾兩院的藍色浪潮出現，導致大選結果出現爭議或分立的機率因而降低，資產管理經理人正相繼減持選後匯市波動的押注。

美國大選已進入最後一周，美國前副總統拜登（Joe Biden）在民調中支持率仍穩定領先，加上預期民主黨也將有機會奪回國會掌控權，使得資產經理人紛紛平倉先前在匯市押注選後市場波動劇烈所建立的部位。

匯市波動曾在9月出現急漲，當時投資者爭相利用期權策略來保護自己免受美元與股市可能出現劇烈震盪的衝擊。如今該波動卻逐步下滑。

這主要歸因於許多華爾街人士預期民主黨將在這次大選重新奪回參眾兩院控制權，導致選舉出現爭議或分立結果的機率減少，此外選後推出新一輪紓困刺激與擴大政府支出的機會也大幅攀升。

道明證券（TD Securities）外匯策略師伊薩（Mazen Issa）指出，匯市目前對拜登勝出與藍色浪潮席捲國會顯得更有信心。他強調選舉不確定性雖然仍舊存在，但多少已較先前降低。

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