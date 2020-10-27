宏達電宣布，為了與全球消費者共度萬聖節，即日起推出萬聖節限定驚喜，購買連接PC使用的VIVE硬體，可免費獲得三款VR遊戲，而內容平台VIVEPORT Infinity無限訂閱服務用戶，則能獲得限時免費兌換《陰屍路：聖徒與罪人》，VIVEPORT也為用戶挑選10款驚悚的VR遊戲應景。

美國年終促銷大季向來從感恩節後的黑色星期五開始，雖然距離黑色星期五還有一個月，宏達電先做萬聖節促銷，購買必須VIVE PRO、Vive Pro EYE、Cosmos、Cosmos Elite等宏達電高階VR硬體的消費者，可獲贈三款相當應景的VR遊戲，包括第一人稱的打殭屍射擊遊戲「亞利桑那陽光」、「佛萊迪的五夜驚魂」、「鬼影實錄」。

另外在VIVEPORT挑選的十款萬聖節應景VR遊戲方面，「佛萊迪的五夜驚魂」是一系列經典小遊戲的組合，玩家將在幽閉的空間裡修復空氣循環系統，與家喻戶曉的殺手面對面，玩家可以選擇鼓起勇氣診斷並修復隨時可能啟動的電子設備，或者選擇膽小地蜷縮在夜間保全辦公室裡。

「層層恐懼」藉由探索變化無常的巨大維多利亞式宅邸，來深入某位畫家的內心，發現畫家瘋狂的隱藏秘密，並揭開縈繞在他腦海中的幻影、恐懼和顫慄，完成畫家長久以來想完成的作品。

「AFFECTED：莊園驚魂」則是已公認迄今最受歡迎的虛擬現實體驗之一，目前已有超過2億次的YouTube點擊，這不只是驚悚遊戲，也是與環境融合並依序展開的一系列故事，呈現出VR技術的極致運用。

而在「恐懼大廳」中，玩家將發現被困在大型地牢中，需要鼓起勇氣探索並找到逃生的方法。

「鬼影實錄：迷失之魂」則是基於受歡迎的《鬼影實錄》電影系列而開發的VR遊戲，玩家身上僅有一具快沒電的手電筒，獨自探索鄰近看起來平淡無奇卻異常寧靜的住宅區，恐怖指數高。

「Wrest」是一款科幻恐怖的VR遊戲，玩家扮演Neptune飛船的首席工程師Andy Bishop，原本應該享受一個平靜午覺，卻從最糟糕的夢中醒來，現在船上的每個人都處於危險之中，玩家必須帶領全船的人脫離險境。

「The Room VR: A Dark Matter」場景設定在1908年位於倫敦的英國考古研究所，受人尊敬的埃及歷史學家忽然失蹤，驅使警方開始踏入未知世界的調查行動。

「Nevrosa Escape」是恐怖、動作元素兼具的解謎遊戲，玩家將跟一個奇怪的生物關在實驗室裡，需要解謎以找到實驗室出路。

「Containment Initiative: Pumpkin Hunt」是可以兩人進行的VR射擊遊戲， 玩家可單獨打擊殭屍，或讓同伴用滑鼠和鍵盤掩護，遊戲配合萬聖節，只要在10月時在遊戲中打中南瓜，就可解鎖鋸刃近戰武器。

「不死堡壘」為超現實的殭屍末日遊戲，玩家必需搜尋物資、尋找基地，建立防禦工事如拆解家具鞏固家園，不僅如此，玩家還要設置陷阱，遊戲也允許玩家發揮創意來對抗不死生物。

(工商 )