幾乎所有牙科病患就診時的頭號反應就是「超級怕痛!」1名45歲媽媽過去10年來慘遭其他牙醫師判定全口牙齒沒救了,再加上家人認為植牙危險的偏見,以及因為長期無法正常咀嚼,讓這位媽媽甚至已出現憂鬱傾向,直到找到有全口重建達人美譽的EXE國際植牙中心總院長朱育德醫師重新評估全口重建,最後採用All on 6全口1日重建,短短2小時即完成上顎重建療程,術後也坦誠「並沒有想像中的疼痛」。

不論All on 6、All on 8或後來發展出的All on 4全口1日重建,都須評估患者齒槽骨萎縮狀況而定,當病患骨頭較大範圍缺損,利用All on 4也能穩定支撐咬合。朱育德醫師說明,4D數位All on 4全口1日重建植牙流程,是利用拍攝全口3D立體斷層與4D數位口內掃描,將2個影像於電腦內整合,製作出4D數位手術導引板及4D數位臨時假牙。實際操作植牙過程中,能看清齒槽神經和血管位置,根據手術導引板植入最理想的角度和植體深度的最佳位置,準確性高、誤差小,大幅提升安全性。

相較於無導引式植牙或是傳統all on 4,「4D數位All on 4植牙」是植牙手術的新里程碑,運用4D數位手術導引板,能精準計算出植入的角度及深度,讓傷口得以變很小;同時也因為能精準植入植體,使得製做出來的假牙最能與電腦預先模擬的排牙相符,術後假牙的美觀度能達到最高、舒適性最佳,更重要的是手術可1次完成。對比無導引式植牙,需等待6個月到1年;傳統all on 4, 需要等待1到2天以上;「4D數位All on 4植牙」手術後立即可裝上假牙,擁有美齒不必等待。

此外,通常全口無牙或大量缺牙的病狀,若是因為牙周病菌或蛀牙太嚴重而導致的問題,朱育德醫師指出,植牙前應先治療好牙周病,若是蛀牙僅剩寥寥無幾的牙根,建議先別急著拔牙,應優先諮詢全口植牙專業牙醫師、制定好全方位的治療重建計畫。全口植牙手術術後要注意前2天冰敷,第3天之後為了消腫需多熱敷,吃流質食物,術後醫囑的藥物需按指指示服用且不可任意停藥。術後刷牙尤其重要,需使用極軟毛避免刺激傷口及搭配使用植牙專用具抗發炎的漱口水及牙膏,可以大幅增加植牙成功率及延長植牙使用年限。

目前植牙過程中用來降低疼痛的方式有很多選擇,除了舒眠麻醉之外,針對特別怕痛及年長的患者,目前還有術前施打新式MMA長效止痛針、服止痛藥的新選擇,能降低疼痛感、效果還能維持長達1周。此外,病患在選擇植牙療程時須考慮醫師是否有足夠的全口重建經驗、並且能提供全方位的治療計畫;全口植牙需要的技術、經驗、搭配設備與單顆植牙大不相同,需在各方面都能嚴格把關,才能增進植牙安全、大幅提升成功率。

最後,朱育德醫師提醒,心臟病、糖尿病、高血壓、年長、抽菸和骨鬆的患者,植牙前須經醫師安全評估後,再決定是否適合進行植牙手術。

