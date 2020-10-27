台中市議員周永鴻27日質詢中捷綠線通車每年預估虧損多少，何時能損益平衡；中捷公司董事長林志盈先回應，預估虧2、3億，損益平衡「等第2條捷運藍線完成一起營運成陸網時應該有機會」，讓周永鴻驚問，那不就「至少虧10年」，交通局長葉昭甫也回應「應該是」，相關虧損由中捷資本額支應。

周永鴻27日在交通地政業務質詢交通局時說，110年交通局預算高達62.8億，其中23項預算共40.2億有浮編的情形。而相較於108年盧秀燕上任前編列預算，110年度預算更是暴增了16.8億。

周永鴻指出，台中捷運綠線通車在即，但交通局和中捷公司卻對虧損和新路線的規劃施工期程卻都避重就輕，交代不誠實，欺騙社會大眾！周永鴻指出，交通局110年度預算書中，指出110年中捷公司編列7.5億，較108年5億增加了2.5億，但沒有在預算書交代清楚。

葉昭甫說，增加的預算是中捷相關資本額，中捷會提出提撥計畫，由市府盤點後分年度編列並送議會審查；中捷董事長林志盈則說，因中捷公司的資本額之前編10億，資本額要增到35億元，分4年編列，今年編7.5億，逐年增到整體資本額35億元。

周永鴻表示，市府編35億元就為一條捷運，還只是資本額，不包括其他捷運建設、規劃的錢；他追問中捷何時才能損益平衡，沒想到林志盈直言，「整體要等到第2條藍線完成，一起營運成陸網應該就有機會」。

周永鴻指出，通車後預估每年虧多少，林志盈回應，明年預估會虧約3到5億元，由公司的資本額支應營運；他再問捷運藍線何時能完成，葉昭甫回應目前藍綠綜合規劃中，約要12到13年完成。

針對議員關心台中捷運綠線營收情況？台中捷運公司表示，估算通車首年營運狀況依日運量5萬1500人次搭乘，乘上平均票價23.68元計算，運輸票箱收入約4.45億元；再加上廣告收入、授權金收入等附屬事業收入約5000萬元，總收入估算約5億元，扣除成本及費用後，首年初估虧損6.56億元。

(中時 )