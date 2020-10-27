外媒引述消息報導，賭場龍頭業者拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）考慮以約60億美元出售拉斯維加斯賭場業務，此舉意味著該集團將暫時退出美國博弈產業，未來賭場業務將全部集中於澳門與新加坡。

消息來源透露，賭場大亨、金沙董事長兼執行長艾德森（Sheldon Adelson）有意出售拉斯維加斯物業，包括金沙展覽及會議中心（Sands Expo Convention Center）、威尼斯人酒店（Venetian Resort Las Vegas）與帕拉佐皇宮飯店（Palazzo）。

消息人士指出，金沙正透過一名顧問徵詢潛在買家意願。內部員工證實，公司就出售案進行初步討論，但尚未做出任何決定。

今年5月，金沙終止在日本設立賭場度假村的計畫，但當時並未說明取消原因。在新冠疫情持續肆虐下，空中旅遊需求大減、群聚人數受限，再加上各國經濟放緩，博弈業因此遭到重創，金沙也難逃衝擊。

(工商 )