NCC工作人員被抓包遞紙條給鑑定人陳順孝，隨後陳順孝便停止發言。（圖／擷取自NCC直播畫面）

中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）昨舉辦聽證會，議程破紀錄長達八個多小時。過程荒腔走板，NCC7位鑑定人，5位講完後離席，2位不給問。令北市議員羅智強大嘆：「一夕之間，台灣的民主自由倒退40年！」

針對NCC公審中天，羅智強今晚在臉書po文反諷表示：「感謝NCC，帶我們重溫40年前舊夢」。羅智強指出「昨天的聽證會，NCC磨刀霍霍向中天，原本要殺得中天低頭求饒，沒想到卻大出洋相，讓全國人民看清，換照不過是場赤裸裸的鬧劇」。

羅智強分析「攤開昨天的主持人、鑑定人，綠油油一片，政治力介入毫不遮掩，豈料這些「專家」不但不懂新聞專業，連聽證會的流程都是荒腔走板。七位鑑定人，五位講完後離席，二位不給中天問，我很疑惑，是請中天來看鑑定人表演的嗎？」

羅智強指出「聽證會能被吐槽的點太多，然而，在宛如刑場的聽證會上，中天不卑不亢、據理力爭，兩造的樣貌，透過網路呈現得一清二楚，若審查結果仍是要關台，誰還會相信NCC有公正性？」

羅智強更引述「台灣民意基金會今天發佈民調，在NCC開聽證會前，就有5成3的民眾不樂見中天被撤照，董事長游盈隆更直指，NCC聽證會場景，比美麗島大審更糟糕」。

最後，羅智強感慨「一夕之間，台灣的民主自由倒退40年，讓當代人體驗復古風情，感恩讚嘆！」

(中時新聞網)