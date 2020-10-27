千葉羅德海洋隊今（27）日起在福岡巨蛋客場與軟銀鷹隊3連戰，羅德隊台灣投手陳偉殷明日先發，爭取重返日職首勝，軟銀推出王牌投手千賀滉大把關，由於軟銀今天已在例行賽封王，明天戰局沒那麼緊繃，殷仔勝投開張的機會大增。

陳偉殷重返日職後，本月14日對樂天金鷲隊初登板，主投6局被敲7支安打、失2分，吞下首敗。21日再對西武獅先發，也是投6局，被敲5支安打、失1分好投，無關勝負。殷仔連續2場優質先發，但隊友都不捧場，每場只打下1分，實在很難拿勝投，目前的戰績0勝1敗、自責分率2.25。

軟銀的碰上的是千賀滉大，今年先發16場，1場完封，戰績9勝6敗、自責分率2.49，表現優異，與石川柊太並列軟銀的勝投王。羅德今天是以1比5輸球，軟銀登上今年太平洋聯盟冠軍寶座，也在季後賽取得主場優勢。

羅德輸球後雖仍名列洋聯第二，但只領先西武獅隊2場勝差，戰況吃緊。陳偉殷明天如能帶領羅德贏球，不僅自己的勝投開張，也可以穩住球隊的排名，對於打進季後賽才會有所貢獻。

(中時 )