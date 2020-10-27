知名YouTuber放火（李育群）日前夜宿JKF女郎青青家中，被青青男友發現，不但被強拍裸照還遭恐嚇勒索25萬，目前已經報警處理，而放火26日上傳新影片向粉絲報平安後，今（27日）再發聲，表示待案件結束後， 一定會給最完整的交代。

放火27日在IG發文感謝關心他的人，表示很多人希望他出面解釋情況，「但整件事我現在只想把焦點專注在此案件最重要的司法程序上，我不想節外生枝更多的麻煩。案件結束後，我一定會把『每件事』給大家一個最完整的交代。」

放火更強調：「我李育群做事問心無愧，我不搞東搞西，有錯的我一定去承擔跟面對，沒錯的我希望能解開誤會。」並稱最近有朋友對他說：「這世上無論多麼樂觀的人，氣球還是有撐破的那一天」，但他對此相當抱持正面態度，回應道：「那我只要樂觀到比這世界還要大，氣球就不會破啦～」用極正向的態度面對事件。

面對外界的關心，放火保證自己不會做出傷害自己的事，「我擔心的反而是會不會有人來我家裡，找我跟我家人麻煩」，最後則再次感謝大家，吸引一票粉絲留言替他加油打氣，希望這件事情趕快落幕。

(中時新聞網)