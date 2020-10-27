台中國際花毯節自2010年舉辦至今邁入第10年，今年的花毯節即將在11月14日登場，一連舉辦23天，市議員張瀞分在市議會交通地政業務質詢中關注花毯節的籌辦情形，稱讚今年的主題「愛麗絲的花境探險」充滿童趣、很吸睛，抨擊交通部觀光局竟然只補助70萬元，實在很小氣。交通部觀光局說，今年補助台中各項活動約1600萬，安心旅遊補助近4億，讓市民及旅客體會台中之美。

張瀞分說，台中國際花毯節10周年慶，市府觀光旅遊局以地毯式花卉藝術還原夢幻的愛麗絲花境，還首創沉浸式體驗，營造夢境和迷宮的情境，生動有趣，市府觀旅局預估可以吸引約250萬參觀人次，台中花毯節結合新社花海節已經成功打響名號，這麼大的活動交通部觀光局竟然只補助70萬元。

張瀞分指出，交通部的媒體宣傳標案動輒幾百萬，現任交通部長林佳龍還擔任過台中市長，怎麼會對台中市這麼小氣？這麼刻薄？實在很奇怪，市府觀旅局也坦承，交通部觀光局的補助確實比往年少。

市議員張瀞分也關切明年元宵燈會的規劃情形，張瀞分說，今年台中市政府主辦台灣燈會相當成功，民眾大多給予肯定，明年台灣燈會要移師新竹，但台中在地的元宵燈會不能中斷，更重要的是豐原區絕對不能缺席。她要求觀光旅遊局要結合豐原在地獨特的糕餅、傳統美食、小吃及宮廟文化，規劃元宵燈活動，帶來觀光人潮。

交通部觀光局表示，為協助台中市政府辦理相關觀光活動，經費補助絕對不會比較少。今年度共補助「2020大安沙雕音樂季」、「2020和平區自達線泰雅原鄉觀光行銷宣傳活動」、「中區舊城區慢遊-踏查心體驗」及「2020新社花海暨台中國際花毯節」等觀光活動，另補助配合安心旅遊自由行旅客優惠辦理在地特色活動，共補助經費達1602萬元整。另對台中市的風景區建設補助5件工程補助也達8300萬元。

張瀞分也追蹤后里馬場暨花舞館的後續營運情形。觀光旅遊局表示，已於今年6月24日與OT營運廠商簽約，並於7月1日完成后里馬場及花舞館點交予OT營運廠商接管營運，預計於109年12月底正式開幕營運。

(中時 )