《改變的起點》張毅、楊惠姍 命中注定琉璃緣！

68歲導演張毅，曾以電影《我這樣過了一生》獲得金馬獎最佳導演及亞太影展最佳導演，後來與妻子楊惠姍淡出影壇，並共同創辦琉璃工房。然而張毅今(27日)晚間卻突然被媒體爆出因動心臟手術病危消息，對此琉璃工房也向《中時新聞網》回應了。

據蘋果日報報導，張毅驚傳因動心臟手術，導致輸血感染，目前仍在加護病房中，妻子楊惠姍更是著急到電話不接，訊息不回。對此，琉璃工房方面則以簡訊回應《中時新聞網》：「謝謝關心，有消息會跟大家報告。」後頭還附上了雙手祈禱的符號，沒有承認，亦沒有否認張毅病危一事。

隨後琉璃工房又再度傳訊透露張毅目前狀況，指張毅因免疫系統舊疾治療中，現階段希望外界不要打擾張先生及家屬，若有消息會即時跟大家報告，同時也感謝外界關心。

身為台灣新浪潮導演之一的張毅，曾執導《光陰的故事》、《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》、《我的愛》等經典電影作品。後來他與楊惠姍退出電影圈，共同創辦了琉璃工房，一路互相扶持，走過30年的創作路，並在玻璃藝術界中闖出了一片天。

張毅、楊惠姍結縭數十年，於公於私都是最佳夥伴，楊惠姍2016年接受中視《改變的起點》專訪，更甜蜜地說張毅是她生命中的寶庫，是她的字典，透露兩人若發生爭吵，一定是張毅放下身段先求和，更令人羨慕的是，張毅每天一定都會幫楊惠姍準備早餐。張毅也表示，雖然有些肉麻，但楊惠姍已是他生命中不可或缺的一部分。

(中時新聞網)