美國大選進入最後倒數階段、但共機仍三不五時擾台，讓兩岸關係及中美關係持續呈現緊張狀態。據最新兩岸民調顯示，兩岸若開戰，結果發現有55.9%的人認為大陸北京政府該負責，22.3%的人認為民進黨政府該負責，11.9%兩方都有責任。

據《台灣民意基金會》27日公布最新民調，調查題為「大陸解放軍不斷軍事演習，持續傭武力恫嚇台灣，兩岸如果爆發戰爭，您認為誰該負責？」。結果發現，有55.9%民眾認為，北京執政黨政府該負責，民進黨佔22.3％，兩方都有責任佔11.9％，沒意見、不知道、拒答佔9.8％。

此外，該民調也針對「民進黨政府處理兩岸關係表現，是否滿意？」做調查，結果發現，有20.5%的人表示非常滿意，37.4%還算滿意，17.1%不太滿意，18.1%非常不滿意，6.8%沒意見、不知道、拒答。游盈隆也說，若換算成台灣實際人數的話，約250萬以上的人，不滿意蔡政府兩岸關係的表現。

對於有近3分之一的民眾認為民進黨政府該負責，基金會董事長進一步解釋，這相當大程度反應台灣長期政治分歧，意識型態的分歧明顯存在。台灣部分的人對於兩岸保持敵對關係也不樂見，當戰爭好像不能完全排除，會站在跟民進黨對立面，他認為，這是嚴肅要面對的問題，不能視而不見。

(中時新聞網)