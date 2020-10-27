國軍「戰備周」展開，其中一個項目是機動車輛的掩蔽與偽裝，於是民眾已經在夜間看到雲豹甲裝偽裝成黃色工程車，被暱稱為「黃豹」。不過專家對於這項偽裝的評價不高，認為只對平民有效，對現代作戰效果很有限。

報導稱，陸軍裝甲584旅聯兵3營官兵昨天凌晨執行「夜間機動間戰力防護暨隱掩蔽作為」，官兵駕駛CM11戰車、8輪甲車及各式輪型車輛，由新竹湖口機動至桃園地區，並結合民間資源，完成隱、掩蔽，以確保戰力有效延續。

其中2輛「雲豹」8輪甲車還加上木架、木板，並漆上黃色塗裝，上偽裝成工程車，上頭還寫「凌雲起重」，扮演還不忘巧思，希望達到良好的偽裝效果。

然而，軍事作家趙武靈認為，軍事裝備的偽裝，是要有針對性的，對抗敵軍人員的肉眼觀測，與欺騙敵軍儀器觀測，有不同的偽裝方式，雖然有部分雷同（例如抗紅外線的偽裝網）；但總體說來，有很大的差別。

首先要問的是：「雲豹甲車的威脅從何而來？」，如果要欺騙的對象是配備了單兵反戰車武器的滲透敵軍或是特工，那麼裝扮成工程車，這樣欺騙肉眼的偽裝，「可能」有效。

但是如果要欺騙的是先進的單兵反戰車武器，甚至是敵方的直升機空中載具，那麼要對付的是熱影像、前視紅外線等高性能偵搜儀器，在面對這些儀器時，若偽裝只是釘上木架木板，塗上黃油漆的話，效果是極其有限的，在熱顯像儀面前，它仍無所遁形。除非雲豹也具有電子反制能力，否則是無法存活。

趙武靈還得知，「凌雲起重」的裝扮頗花時間，雖然只是木板釘上的偽裝物，但由於它不是可快速拆除的偽裝網，而是固定的非武裝覆掛，它所以扮演成「凌雲起重」的黃豹，是沒有辦法立即進入作戰狀態的，顯然相當的不實用。

(中時新聞網)