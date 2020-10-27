日前，大陸一名女子穿著清涼露背裝，於公車上拍照的行為，使得一名婦女相當不滿並於當下斥責，相關報導一出後，不少網友則認為個人衣著，若是無妨礙到他人，則無須太過於苛責，甚至是拍照也對他人也無直接影響。

據綜合陸媒報導，大陸吉林長春一名年輕女子，於26日時搭乘公車時，在車內不斷地使用手機拍照，由於該名女子當日衣著較為清涼，引發車內一名中年婦女不滿，並當眾斥責她：「這樣會教壞小孩，況且妳的胸部快頂到我了。」甚至也拿起手機，反拍這位年輕女子，並大聲囔囔「妳這麼愛露背，很美？妳想紅我讓妳紅？」

該名女子表示，在長春念書已有4年，在車上拍這只為單純想記錄生活，並在畢業前為自己留下回憶，況且她在拍照時，也將拍攝模式轉為「人像模式」，周圍的乘客都已有景深處理，再加上現在處於新冠肺炎時期，乘客都戴著口罩，她也無干擾到他人，她無奈道：「若是有他人覺得受侵犯，可以告訴我，我可以立即下車。」

新聞曝光後，引發熱議，不少網友認為，「公交車不是私人影棚」、「在公交上穿較為暴露的衣服，雖然也不能說傷風敗俗，但給人的感觀確實不好」、「公眾場所是要考慮公眾感受的，不是讓個別人釋放自我天性的！」

(中時新聞網)