美國今日宣布新增一項對台軍售，這是一周內批准的第4項售台武器，如同日前大陸對出售武器的美國企業進行制裁，最新這批魚叉反艦飛彈的製造商麥克道格拉斯公司應也會遭到北京的制裁。不少大陸的評論者質疑這些制裁的實質作用，還是暫時先虛晃一招，真正厲害的招數還在後頭？

這次美方宣佈的對台軍售是川普政府執政以來的第9次對台軍售，也是今年第4次對台軍售。而大陸外交部於26日公布針對售武企業及個人進行制裁，但只公布制裁對象，未公布制裁內容。軍售項目包括海馬斯多管火箭、AGM-84H距外陸攻飛彈與MS-110光電偵照莢艙，被制裁的企業包括洛克希德．馬丁、波音防務、雷神等國防承包商，制裁的個人則提到在軍售案中「表現惡劣」的美國參議員魯比奧。

這樣的制裁方式在今年7月也出現過，當時美方出售的是總值6.2億美元的愛國者-3型飛彈重新認證設備與技術，主要承包商是洛克希德．馬丁公司。去年7月美方宣布售台66架F-16V以及108輛艾布蘭主戰坦克、254枚針刺飛彈，大陸也宣布對承包商洛馬、通用動力、雷神、漢尼威爾、豪士科等公司進行制裁，如果27日宣布的魚叉反艦飛彈承包商麥道公司也在近日被列入制裁，遭制裁的美企總數將達到7家以上。

若論大陸制裁措施可能發揮的作用來看，被制裁受影響最大的可能是通用下屬的灣流航太公司，該公司製造的私人飛機在大陸有大量的客戶，但它是民用部門，是否會被列入制裁項目還不得而知，另一家做救援與消防車的豪士科集團情況也差不多。至於洛馬、波音、雷神這幾家全球軍火界巨頭，則要看大陸的是否將制裁擴及其關係企業，尤其是經營民用業務的子公司，以及大陸本身是會不會因制裁受到傷害。

波音有大量的民航機業務在大陸上，約佔其業務總量的3成，其中包括飛機製造、維護、航空複合材料、飛行員培訓、技術與服務等共7家設於大陸的分公司，而且幾乎大陸所有航空公司都購入波音的民航機。不過，這次被制裁的是波音防務，屬波音的子公司，波音公司也為其民航業務與此無關發表聲明，但大陸是否買帳就不得而知。

洛馬公司雖在大陸沒有業務，但他所合併的知名直升機製造商西科斯基則與中國大陸昌河飛機等公司合作，成立了上海西科斯基飛機有限公司，其中洛克希德占股49%。洛馬還有一架家經營主動射頻識別的技術服務公司，在大陸也經營得不錯。

雷神公司雖然表面上與大陸沒有業務往來，但香港機場的空中管制系統Auto Trac III是該公司做的，與其股份有關係的聯合技術公司也向大陸出售為數不多的航空發動機，聯合技術旗下的奧迪斯電梯在大陸則有大量業務，每年售出數千部電梯。

有分析家認為，大陸制裁這些公司如果僅限於軍火部門，著力點很少，唯一會影響的是短期股價波動。如果要擴大至其他關聯企業，打擊面太大，而且還可能會影響到大陸學習與吸收外來技術，可謂得不償失。

因此很多評論者認為，對出售武器的美國企業進行制裁，從經濟角度來說作用很有限，制裁只能是形式意義，主要作用在警告其他國家出售武器給台灣，例如曾經出售戰機的法國或現在的歐盟、捷克、以色列等國。何況未來這些擁有高科技的美國公司若要到大陸發展，也會受到美國政府的技術出口限制，在未來美中戰略對抗的局勢下幾乎難以如願。

至於近期內是否還會有更大制裁動作，從大陸媒體透露的訊息來看，可能暫時也就只會這樣，因為這些媒體不斷報導大陸的制裁手段「美方受到壓力已經顯現」、「中方制裁力度罕見，對美政策重大變化」，這一陣的「鳴金」已有「收兵」態勢，顯示出未來可能不會再有更具殺傷力的制裁措施。

(中時新聞網)