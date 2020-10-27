香港天后鄭秀文（Sammi）作品無數，在新作《聖荷西謀殺案》與佟大為大膽上演激情戲，大秀美背，更為了演出吃胖5公斤，她笑說不介意觀眾看到有點肉的自己，「平常我運動到大汗淋漓時，也是穿著運動內衣，這尺度實在沒什麼。」Sammi平日也很穿著運動內衣拍照發文和粉絲分享運動成果，而且她對這場床感的表現方式感到滿意，「這場戲真實的展現了男女主角當時的激情和慾望，所以演出沒有心理障礙。」

相較於電影中女主角為愛執著，最後走玉石俱焚的悲劇，鄭秀文說：「我對很多事情都很樂觀，相信船到橋頭自然直，天塌下來當被蓋，即使在最難過最難堪的時候，我都能自我療癒找平衡點。」她表示自己人生歷練多了，了解如果把憎恨放到最大，不但害了別人也苦了自己，她也談到過去曾經歷3年的憂鬱症之後，讓自己對愛沒有那麼執著，「人生到終點能得到開心，獲得平靜很重要，這是一生的學習啊！」

鄭秀文、佟大為在片中對手戲多。（華映提供）

《聖荷西謀殺案》由鄭秀文、佟大為、蔡卓妍主演，電影改編自香港知名劇作家莊岩梅同名舞台劇作品，3人各懷無法見光的心事，而引發了一場無法挽回的致命風暴。該片將於30日在台上映。

(中時 )