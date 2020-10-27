軟銀鷹隊今（27）日在福岡巨蛋主場迎戰千葉羅德海洋隊，終場軟銀以5比1獲勝，封王魔術數字歸零，奪得隊史第19次太平洋聯盟優勝（冠軍）。

為數已不多的「松坂世代」老將、39歲左投和田毅，今天先發6局只被擊出3支安打、無四壞球，送出8次三振，無失分，表現超優，最後也拿下勝投，戰績8勝1敗、自責分率2.94。

打擊方面，今天軟銀擊出10支安打，包括甲斐拓也的1發2分全壘打，他今天另有1支1分打點二壘安打，合計3打點，打擊表現最佳。前4局雙方還以0比0平手，5局下軟銀才突破羅德先發投手石川步的封鎖，開始得分。石川投6局失3分，是一場優質先發，但扛下敗投，戰績7勝5敗、自責分率4.01。

軟銀去年完成「日本一」三連霸，過去兩年例行賽都拿到洋聯第二名，但在球季後的高潮系列賽（Climax Series）擊敗西武獅隊，進而與中央聯盟季後賽出線的球隊進行7戰4勝制系列賽，連續三年奪得「日本一」總冠軍。今年將挑戰四連霸大業。

今年洋聯季後賽將在11月14日開打，採4戰制，軟銀先享有1勝，先累積3勝者進軍「日本一」大賽。

(中時 )