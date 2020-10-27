《環太平洋2：起義時刻》新生代女星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）在恐怖新片《入魔》中飾演一名魔力強大的轉學生，由於電影中有許多巫術和儀式，劇組在拍攝時還真的請來女巫坐鎮，卡莉描述拍片時遇到的奇景說：「我們在電影中搬進去的那棟房子原本是19世紀初的醫院，過去曾有700多人在這裡死去。我曾把手機錄影功能打開，想看看會在閣樓拍到什麼，結果竟看到有藍紫色對稱光球出現在畫面中，嚇得我趕快去找女巫確認，結果她證實是靈體穿越科技載體常見的現象！但她叫我不要擔心，因為這個藍紫色光球代表的是要來幫助我們的靈體。」

該片是恐怖片招牌製作公司布倫屋繼《隱形人》、《分裂》後，又一驚悚新作，布倫屋的創辦人身兼《入魔》製片的傑森布倫表示：「這部電影不只是恐怖和有趣，更多了一層高度，故事說明的是一群邊緣人終於找到了自己的歸屬，這就像現在社群媒體高漲的年代，每個人都怕自己被邊緣，想讓自己看起來完美的融入社群，但其實讓我們真正完美的，是屬於自己的那份獨特性。」

索尼影業在今年萬聖推出好萊塢唯一恐怖新片《入魔》，故事劇情描述4位遭受校園霸凌的青少女們意外獲得魔法，除了漂浮、點火、移動物體外，她們還能讓時間靜止，並能對自己心儀對象下咒。4人在著迷法術之際竟為愛走火入魔，引發連串意外還鬧出人命。該片導演柔伊利斯特瓊斯推出首部劇情長片，她找來全女性的工作團隊，希望讓這部由女性為出發點的電影可以更有說服力，並邀請跨性別演員柔依露娜擔任其中一位重要主角，她說：「少了跨性別女性的角色，就不是真正的為女性發聲。」電影將在30日在台上映。

(中時 )