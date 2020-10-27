榮獲今年金馬獎6項提名的《親愛的房客》，導演鄭有傑日前攜演員姚淳耀、天才童星白潤音上節目《E!Studio藝鏡到底》的「Talk一杯」接受主持人鄭偉柏專訪，鄭有傑被白潤音爆料：「在片場哭得很慘！哭到沒辦法喊卡！」並透露拍片時姚淳耀對他超暖的呵護：「拍山戲我的腳後跟磨破皮，淳耀一路把我扛在肩上上山！」

談及白潤音成為今年金馬獎入圍遺珠一事時，鄭有傑坦言覺得很可惜，當時他在公布的第一時間時打電話安慰白潤音叫他不要難過，沒想到反而被小潤音給療癒，接到「導演加油！我知道你壓力比我還大」的回應，再次驗證白潤音「僅有生理是童星」的封號，令大人們嘖嘖稱奇。

今年個人同時以本片入圍金馬獎最佳導演、最佳原著劇本兩項大獎的鄭有傑透露，當時為戲中男主角莫子儀選角同性伴侶時，腦海中第一個浮現的就是姚淳耀，一方面是因為喜歡他的演技而「想找個理由跟他合作」; 另一方面笑稱他自我揣摩「如果是淳耀的話，我可以！」，獲得工作同仁的一致贊同而定調。

而思考片中靈魂人物的童星選角時，鄭有傑坦言一開始都是以自家小孩來發想，但在認識白潤音之後被他放空時「自然厭世」的形象給懾服，覺得和《親愛的房客》中小小年紀但承載著世間許多無奈的設定不謀而合、大為加分。

(中時 )