受到新冠肺炎疫情影響，今年流感疫苗搶打特別踴躍，但隨著韓國傳出多人施打疫苗後死亡，國內也有男子出現罕見急性神經炎、尚未脫離險境，不禁令人擔心，施打疫苗真的安全嗎？施打前後又該注意哪些事？

公費流感疫苗10月5日開打，衛福部儲備603萬劑，截至10月25日，已施打超過415萬劑，相較去年開打21天共接種330萬劑，今年比去年高出85萬劑；也因為搶打太踴躍，疾管署日前宣布暫緩開放50～64歲無高風險慢性病成人施打，一度引發民怨。

不過，韓國至今已傳出48人在施打流感疫苗後死亡，雖然當局目前認定死因和疫苗之間應該沒有關係，且未暫停接種計畫，仍引起外界疑慮；且因其中有個案是施打法國賽諾菲生產的疫苗，新加坡已宣布預防性暫停施打該藥廠的疫苗。

（今年流感疫苗不良反應通報件數51件，其中賽諾菲的疫苗有12例。圖片來源：疾管署提供）

國內部分，截至10月23日，流感疫苗不良反應通報累計51例，其中12例屬於嚴重不良反應，包含心肌炎、蜂窩組織炎、休克、呼吸困難等，39例是非嚴重不良反應，多為頭暈、頭痛等。

疾管署副署長莊人祥並表示，和去年同期累計48例相比，今年不良反應到目前為止沒有異常增加，還在預期之內；雖然台灣也有向賽諾菲採購流感疫苗，但和韓國是不同批號，現階段不會暫停接種計畫。國人施打賽諾菲的疫苗後出現不良反應則有12例。

然而，台中近日傳出51歲男子沒有慢性病及家族病史，今年首次接種疫苗，卻在10天後出現頭暈、嘔吐、四肢無力、手腳發麻及呼吸急促等症狀，診斷為急性神經炎「GBS格林巴利症候群」，院方初步排除細菌、病毒感染，可能與施打流感疫苗有關，疫苗仍在化驗當中。

多數副作用1週內消失 少數嚴重不良反應超過10天才出現

為防新冠肺炎在秋冬捲土重來，今年政府和醫界不斷呼籲民眾施打流感疫苗，以減少臨床症狀診斷的困難。但隨著國內外接連傳出流感疫苗不良反應，疫苗安全性再度引發關注。

根據疾管署網頁指出，接種流感疫苗後可能出現的副作用包括：注射部位疼痛、紅腫，少數人會有全身性的輕微反應，例如發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1～2天內自然恢復。

嚴重的副作用，像是立即型過敏反應，甚至過敏性休克等（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，如果不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內就會出現症狀。

還有其他曾被零星報告過的不良事件，包括神經系統症狀和血液系統症狀。前者像是臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、以對稱性神經麻痺為表現的格林巴利（Guillain-Barré）症候群等；後者則如暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳進一步說明，流感疫苗的副作用主要分成2種形式：

● 抗體形成過程中產生的免疫反應：包括常見的類感冒和類似過敏的症狀，如疲倦、噁心、喉嚨不適、鼻塞、流鼻水，以及局部紅腫、全身起紅疹等，都是在形成抗體的過程中誘發的免疫反應。這些副作用通常比較輕微，在疫苗注射後1～2天出現，約持續3～7天又會自行消失。

● 抗體已形成，在體內產生交互反應：以急性神經炎「格林巴利症候群」來說，雖然注射疫苗後在體內產生抗體，但抗體也將自體神經視為外來物攻擊，造成發炎。由於抗體必須在疫苗施打後2～14週才會產生抗體，因此這種型態的副作用通常在疫苗打完後近2週才出現延遲性副作用。

不過，柳朋馳指出，延遲性反應導致追查病因較困難。若是細菌感染，可以透過細菌培養和檢驗病人是否有抗體反應得知；但如果是病毒感染，很難透過病毒培養揪出特定病毒，因此只能藉由醫師問診，詢問2週前或幾週前有沒有相關症狀去追查病因，卻難有客觀數據完全排除病毒感染的可能性。

首次施打疫苗、未告知身體狀況 恐增加疫苗不良反應數

柳朋馳分析，今年民眾對流感疫苗反應相對比較恐慌，可能有兩個原因，一是受新冠疫情影響，不少人是第一次接種流感疫苗，這些人可能本身對疫苗的信任感較低，或者本身體質對於藥物或疫苗的反應比較明顯，因此施打後可能放大不良反應，也可能真的產生不良反應。

其次，今年疫苗搶打情況特別明顯，很多人可能擔心搶不到疫苗，施打前未如實告知醫護人員自己的身體狀況，例如感冒、有特殊慢性病或用藥，如果醫護人員也沒有再做理學檢查、確認診斷就施打，就有可能增加不良反應事件。

對於韓國的情形，柳朋馳則認為，死亡個案較多是施打該國國產疫苗，需先釐清製程是否有問題，也要確認死因是否確實和疫苗有關，又或者這些人本身就有其他疾病，而且韓國的新冠疫情還未完全獲得控制，也要考慮是否有無症狀感染者施打疫苗後產生交叉反應。

「他們（韓國）未知的事情太多，疫苗可能還是有一些相關影響性，但施打流感疫苗造成48人死亡，還是有點存疑，畢竟季節性流感疫苗已經行之有年，製程上應該不會有太大改變。」柳朋馳說。

2種情況 建議暫緩施打流感疫苗

儘管流感疫苗不良反應可能影響民眾施打意願，醫師建議，站在預防醫學的立場，還是鼓勵民眾接種疫苗，目前國內不良反應事件和往年相較沒有特別多，而且大部分副作用都可以控制、緩解，仍應以群體效益為主要考量。

為減少不良反應出現，柳朋馳醫師也建議，若有以下情況，應由醫師評估再考慮是否接種疫苗：

● 急性感染期：例如正在感冒，或一早起來覺得喉嚨不太舒服、疼痛、咳嗽、流鼻水或腸胃炎，應告知醫師，由醫師評估是否為一般過敏反應或小感冒。

如果醫師評斷可能是病毒性或細菌性感染，有時會建議暫緩施打疫苗，觀察幾天後症狀是否更明顯，因為有些人1、2天後發燒，假設在這之前打疫苗，便難以判斷是疾病進展還是疫苗不良反應。因此，若已經有發燒，更不建議民眾為了打流感疫苗而吃退燒藥、隱瞞病情。

● 特殊慢性病、使用特定藥物：例如正在接受化療、放射線治療、標靶治療或免疫治療的癌症病患，身體比較虛弱或免疫系統正處在被誘發的過程，建議完成療程或療程結束後觀察1～2週，再評估是否接種疫苗。

還有像是自體免疫造成的腎炎洗腎患者，可能服用免疫抑制劑或特殊藥物，或者正在接受抗生素治療的患者，最好都先告知醫護人員，再評估是否接種疫苗。否則洗腎患者本身免疫系統較弱，洗腎完容易疲累，這時再打疫苗，可能加重疲累、不適感，增加不良反應通報。

柳朋馳強調，這些特殊慢性病患都是免疫力較差、風險較高的族群，也是建議施打流感疫苗的人，只不過若在接受特定治療，最好還是先告知醫師。此外，接種疫苗後可以觀察1～2天後是否出現過敏反應、1週內是否自行消失，如果症狀持續沒有改善，甚至超過10天後才出現，就要立刻就醫。

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(中時新聞網)