以下四個星座會把分手掛嘴邊，但是真的說出口後又期盼著對方能夠來挽回，屬於對感情比較無法果斷決定的類型。

▍1.白羊座

白羊座總是敗給了衝動，做任何事情永遠都是執行力比腦子還快，常常還沒有想清楚的事情，所以會做出一大堆後悔的事情，包括分手這件事，只要是在吵架情緒特別激動的時候，白羊座就是會想把分手掛在嘴邊的，說出口之後，就覺得沒辦法，自己也控制不住自己，分手說都說了，總不能說話不算吧？因為愛面子就等對方來求和啦！

▍2.雙魚座

雙魚座的分手就是他們最喜歡上演的戲碼，就是太愛那種撕心裂肺的虐劇，覺得吵架的時候鬧一鬧，也許就能看到你愛他的證明了，不過這一點通常在雙魚座吃過一次鱉之後，就不會再發生了，就只是想刷存在感，其實心裡面根本不想跟你分手的！

▍3.天秤座

天秤座是一個無法做決定的星座，最容易發生的就是明明昨天才決定好要分手，今天卻又哭哭啼啼，又或是對方稍稍關心一下天秤座，天秤座又會再度潰堤，因為他們內心裡面就需要一個非常確定的答案，否則自己就會永遠拿不定決定，但是試問在愛情裡誰能有一個真正正確的答案呢？所以這就是永遠讓天秤座糾結的點！

▍4.巨蟹座

巨蟹座本來就不希望自己去放棄一段感情，即使是他提出的分手，其實這句話已經在他的腦海中排演了數百萬次，他們會掙扎那麼久就是因為自己非常重視每一段感情，其實真的只是覺得你不夠愛自己，所以才會一氣之下說出口的，愛情世界裡面說分手的人，不太會是巨蟹座，他們愛一個人用情至深，即使是說了分手了，其實都是埋伏著可以挽留的機會，他們心裡終究是捨不得的，說到卻不想做到。

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(中時新聞網)