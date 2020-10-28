蘋果公司iPhone從第12代系列邁入5G時代，在日本買氣卻不如以往，以東京表參道專賣店為例，以往預購首日會有數百人排隊，今年卻只有約30人。不過市場反應冷淡，其實和iPhone 12系列性能沒有太大關係，而是日本5G覆蓋率實在太低，即使是首都東京，也只有5個車站周邊支援5G網路。

iPhone在日本手機市場約有50%市占率，但5G網路建設落後加上疫情卻使得用戶對於換機意興闌珊。日本3大電信商在東京都範圍內支持5G僅限JR山手線5個大車站東京、新宿、池袋、上野、秋葉原附近，而且離車站稍有距離就會切回4G。

覆蓋率不足使得業界和不少人也感受不到非得體驗5G的必要性。有業界人士表示，很多手機App開發商都認為，與其為了支援使用地點有限的5G來修改或開發App，支援4G已經適用於大部分區域。

要使用5G需要另行簽署專門合約，並繳納額外手續費也降低消費者意願。日本的保守民族性也是主因，民眾在科技或制度方面接受新制度本來就不容易，例如日本不論公、私單位，紙本仍無法取代，簽名也不能代替印章，行政作業系統低度數位化也讓防疫工作、遠端辦公適應期遠較台灣長。

日本３大電信商docomo、軟銀(Softbank)、KDDI均在加速5G基地台建設，不過似乎還要很長時間，KDDI社長高橋誠日前受訪曾表示，估計要到2022年第2季，5G覆蓋率才能超過總人口90%，換算下來，蘋果可能要等到iPhone 13系列上市半年後，才能重新感受到日本市場熱度。

(中時新聞網)