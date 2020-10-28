如果這些水全流入了海洋，全球海平面估計將會上升四英尺

冰架從南極洲崩裂屬於自然循環現象，原本不足為奇，但是松島冰川冰裂頻率愈來愈高，專家不得不提出警訊。松島冰川和鄰近的思偉茨冰川是大量冷凍水的入口，如果這些水全流入了海洋，全球海平面估計將會上升四英尺。

歐洲太空總署資深科學家德林克沃特在新聞稿中也說，根據每天自衛星回傳的資料，氣候正以驚人的速度重新改寫南極洲的面貌。

冰川是結冰的河流，而松島冰川是南極洲最為脆弱的一部分，自二○一二年以來，每年有五百八十億噸冰崩解。近年，松島冰川和其他冰川崩裂的主因是，溫暖的地下水流入了阿蒙森海灣，使得冰層自下方融化。而這又與風向改變有關，改變的風向將溫暖的深海海水推向了大陸棚。風向改變則是受到氣候變化的影響。

令人較為擔憂的是，一些科學家認為，由於幾何學上的特殊改變，松島冰川和思偉茨冰川變得非常不穩定，接地線（冰川、海床與海洋相交的線）落於海平面之下，換言之，冰川十分容易受到溫暖海水的攻擊。

如果冰川在接地線上突然鬆動，水就會從冰和岩石之間滲出，這個現象會導致更厚、更不穩定的冰架，進而產生更大的冰山，最終結局則是失控的崩塌。這種狀況稱為「海洋冰崖不穩定」，很可能導致整個西部南極洲的冰迅速融化流失。 (Madeleine Stone／呂玉嬋編譯)

(本文摘自 《講義雜誌10月號》)

《講義雜誌10月號》

(中時新聞網)