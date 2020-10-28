一直想去古巴。想去看看這個「美國後花園」是什麼樣的國家？想去看看這個和美國對幹五十多年的國家是什麼樣？

古巴的人口有一千一百萬人，是臺灣的一半少一點，土地面積十一萬平方公里，是臺灣的三倍大。古巴人的個性和善樂觀，開朗熱情，豪邁中帶有自信，也有一點自卑加上認命的矛盾性格，民族性樸素而堅韌。

古巴的河川山色，比起歐洲、北美，甚或中國、日本，沒有什麼特別引人之處；殘破的後西班牙殖民時代建築，也沒有什麼非去不可的景點。

會讓人留連、徜徉再三的是它那連綿不斷的加勒比海海岸線。潔淨沙灘，無垠無邊，細雅白沙，飽實晶瑩；在深藍海水烘托下，怡悅親人；在蔚藍天空反照下，柔美動人。一望無際的海灘配合著規律撲打的海浪，節奏中帶有溫馴，吐納間律韻飛舞，無怪乎眾多觀光客喜歡低迴嬉戲其間，浪花捲起婀娜美妙，很是誘人，遊蕩間不覺時光飛逝。

古巴，這個共產社會主義國家，創造了諸多的驚奇，這些驚奇站立在社會主義的傲骨上，讓人想一探究竟。

—全國沒有文盲。識字率百分之百，超過很多文明國家，九年的強迫義務教育，從小學到大學、碩士都免費，教育經費占GDP的百分之十三，為鼓勵上大學，大學畢業的只服一年兵役，未上大學要當兩年兵。

—醫療全部免費。古巴人平均壽命七十九點七四歲（二○一六年統計），比美國的七十八點六九歲，稍高；嬰兒死亡率千分之四點三三，是美洲最低的。讓人愕然的是，二○一八年古巴人均GDP為八千八百二十一美元（世界銀行的統計，古巴全國都低薪資，這個數字高得教人訝異），只有美國的七分之一，是拉丁美洲中段班的國家，但它的醫療系統從社區開始組建，縝密有效而免費，不像美國，全國每天都在為健保吵翻天，各種類型的保險也都照顧不周。古巴的醫療經費占GDP的百分之十一，比起英國的百分之九點一，遙遙領先。

教育、醫療是古巴革命合法性的支柱，卡斯楚家族力圖使它更完妥。

窮苦的古巴人

古巴人民每個月都有政府配給的食物及日常用品，但糧食根本不夠，所以人民大多經歷過飢餓。民眾攝取的卡路里，一九八九年是平均一天兩千八百四十五大卡，到一九九四年下降為一千八百六十三大卡，與醫師建議的兩千一百到兩千三百大卡，相差很遠；古巴老人跟小孩只能獲取一千四百五十卡。一九九一年以後，因石油匱乏引發能源危機，化學肥料無法提煉，農耕機具無法運作，全國農業產量銳減，政府大幅減低糧食配給量，在一九九○到一九九五這段時間，平均成年人少了百分之五到百分之二十五的體重。

有幾個冷笑話就生動的描寫古巴人的窮苦。

牛排，叫作「耶穌」，每個人都說祂，卻沒有人見過祂。

冰箱，是沒有香氣的「椰子」，因為打開它，裏面只有水。

公車，叫「吃藥」，因為每四小時才來一班。

幾年前的古巴，每周全國停電一天，停水狀況也常發生，停水車三天來一次，大家要準備水桶去接水。現在已經沒有這個現象了。

民生的窮苦，和樂觀、開朗的民族性很難掛勾，但還是活了過來。

曾在一個教堂前的廣場，看到一幕久久難忘。一個清潔工邊掃地，邊手舞足蹈，跳得有模有樣，他的熱情帶動周圍遊客的參與，也跟著躍起跳動，大家玩成一片很是開心，可見古巴人苦中作樂的人生觀，這比北韓人苦中認命來得好。

兩幣制分隔成兩個社會

一九九四年古巴開放觀光，政府發行針對觀光客的CUC貨幣。CUC的發行是政府為了取得美元、歐元……等外幣，便向國際買糧食、石油、醫療用品，以突破美國長期的全面制裁、經濟封鎖。

CUC的價值設定是，一塊CUC等於一塊美元，以此為基礎，歐元、加拿大幣……等國際貨幣就有了兌換率。唯獨美元在兌換時，要強徵百分之十到十三的手續費，從政策上貶低美元的幣值，觀光客戲謔那是「仇恨稅」。古巴本國民眾用的是CUP，一塊CUC等於二十五塊CUP。

有了兩種貨幣，社會很多扭曲現象就更突顯了。

古巴公務員的月薪只有六百CUP（折算為二十四CUC，也就是二十四美元），政府配給基本的糧食不夠吃，市場上的日常商品也便宜，現打果汁三到五CUP、咖啡一CUP、披薩十到二十五CUP、古巴可樂十三CUP、漢堡六到十CUP，一般民眾簡樸的生活也過得去。

觀光客消費就不一樣了，觀光客、古巴中高階商務人士在私營餐廳吃飯，七到十CUC，菜肴較好；而本國人到國營餐廳簡單餐飲，只要二十CUP，相去十倍。更誇張的是，CUP可使用的範圍愈來愈少，除了品質簡略的餐廳，只能繳交電費、交通費，或在農貿市場購物；同樣屬於日常生活的超市、手機上網、電器用品，只能用CUC消費。

超市裏，牛奶一公升二點五CUC、雞蛋一打一點八CUC、牛肉一公斤十七CUC。公務員月薪六百CUP，為了幫發育中的孩子買牛奶，一公升二點五CUC（六十二點五CUP），超過月薪的百分之十。CUC用的範圍愈大，一般民眾的生活愈苦。

旅途中經過一家電器行，裏頭的洗衣機標價為「三百七十CUC／九千兩百五十CUP」，這個數字對月薪六百CUP的公務員是天價。

價格的扭曲，久而久之，就會變成價值觀的歪曲。

古巴的醫療系統全球矚目，醫師的待遇一個月只有六十CUC（六十美元），已經比很多人高；但開骨董車載觀光客的司機，每個月有四百CUC，外加小費；大學教授、工程師、律師，這些專業人士，拿的月薪不到五十CUC，及不上做觀光客生意的餐廳服務生、導遊、遊覽車司機。

這檔殘酷的事實天天上演，在日常生活層出不窮。

古巴開放觀光後，准許部分行業私營化，目前開放私營的有餐廳、旅館、民宿及一些小店販；除此之外，所有的公司、醫院、學校都是國營，員工全是國家的雇員。很多高層知識分子，白天上班，晚上兼差司機、服務生，兼差賺得比正職多很多。反智論的社會價值，和四十年前中國大陸剛開放時說，「做導彈不如賣茶葉蛋，當醫師不如剃頭師」，完全相同。

私營企業的老闆，經營的企圖心強，融合古巴人得天獨厚的藝術、美學天賦，將餐廳空間布置得逸趣橫生，生意也紅紅火火。二○一六年三月，美國前總統歐巴馬訪問古巴，就在首都哈瓦那的一家私營餐廳San Cristobal吃飯，這對私營企業有很大鼓勵作用，也有支持古巴往市場經濟邁開大步的意涵。私營企業的蓬勃發展，將共產社會主義掃入卡斯楚的墳墓。

「兩幣制」、「開放私營」兩套制度可說都是師法中國大陸的經驗。兩幣制的弊病愈來愈大，造成社會更大不公平的階級對立，貧富差距也更拉開；私營企業也是一樣，經營得有效率，老闆、員工錢愈賺愈多，相對於國營事業的生產力低、吃大鍋飯，很大對比。

古巴共產黨第一書記勞爾卡斯楚及現任總統狄亞士卡奈都希望將CUC及CUP合一、將私營企業的範圍再擴大。這些大工程，中國大陸有豐富的經驗，當年「外匯券」與「人民幣」軟著路的併軌；私營企業擴大後，包括阿里巴巴、騰訊、百度、恒大、格力、萬達……雨後春筍的冒出來，帶動整體經濟的活絡。這些經驗古巴真可向中國大陸取經。

古巴東西長、南北窄的狹長地形，環抱著加勒比海，很適合發展觀光事業。前些時日，古巴總統任命馬雷羅出任總理，他曾經帶領古巴的觀光業挺過美國的制裁，為國家經濟注入活水，二○一九年古巴估計有四百三十萬以上的觀光客，觀光業還是古巴最具發展價值的產業。

古巴要做好觀光，要先將網路的設施做大幅度的躍進，現階段的網路並不發達。在臺灣，我們享受4G低價快速的服務已成習慣，到了古巴，才發現沒有網路寸步難行，上網前要先買網卡（一小時一CUC），在特別的網點（全國約有一千多個）才能上網，聽有經驗的人說，現在的上網速度比過去大有進步；國際性網站，大部分都能夠接上去，網路開通比中國大陸好很多。

電視、報紙都是國營的，所以也看不到特別的新聞，古巴流行的話「聽謠言比看新聞真實」。古巴人豁達、樂天、開心的找樂子，倒也悠哉游哉，天下大事於我何有哉？

(本文摘自 《講義雜誌10月號》)

《講義雜誌10月號》

(中時新聞網)