失去手腳的妮雅拉，總是對自己說：「專注於球，專注於自己。」

十四歲的妮雅拉看起來不像一個傳統的運動員：她的右腿從大腿處截肢，左腿膝蓋以下沒了，右臂也只剩下二頭肌。但是她打起乒乓球來，軀幹能像舞者一樣平穩轉向接球，而且她回球速度極快，對手幾乎招架不住。

二○○三年，美國入侵伊拉克，之後伊拉克又發生內戰，平民不分老幼面臨著交火的風險。在妮雅拉三歲那年，一枚藏在她父親汽車下的炸彈爆炸，讓妮雅拉身受重傷。這起破壞極有可能是伊拉克基地組織所為，因為她的父親在軍事基地和美國士兵一同工作。

意外發生後，妮雅拉的腿失去了知覺，醫師無法肯定能否救她一命，因為她失血過多。她在醫院待了三個月，當她知道自己失去手腳後，頓時覺得失去一切。

上小學後，她看著同學跑跑跳跳，非常羨慕。為了打發課餘時間，她買了一個乒乓球拍，只是連打兵乓球也讓她備感挫折，因為她原本是右撇子，如今右手沒了，也沒裝義肢，她只好努力練習使用左手，對著家中牆壁不停擊球。

她的努力感動了她的父親，父親於是到醫院懇求醫護人員幫她裝義肢。最後，她終於戴上了義肢，但是那套義肢的做工很差，痛得她根本無法走路。之後，她的父親只要聽說其他地方有更好的義肢，就縮衣節食，想辦法買一套回來。可惜，買到了第四套，仍舊沒有找到適合她的。妮雅拉父親說，英國製的品質比較好，無奈價格昂貴，並非他的退休月俸能夠負擔。

因為自己無法幫助女兒，妮雅拉的父親很沮喪，於是替女兒找了一位乒乓球教練。原本只是計畫上幾堂基礎課程，但是妮雅拉短時間內的進步讓教練非常驚訝，認為她有潛力成為優秀的選手，於是開始每周帶她練習，接著和其他地方的殘障運動員比賽。

十二歲那年，妮雅拉進入了伊拉克國家殘奧會代表隊；二○一九年六月，她到埃及參加國際殘障體育比賽，贏得了個人的第四枚銀牌。

乒乓球選手經常利用心理技巧來解除對手的武裝，但妮雅拉說，她贏球的關鍵在於不注意對手，以免讓自己心生畏懼。她總是對自己說，專注於球，專注於自己。在比賽過程，她的眼睛始終盯著球—球是她的朋友，也是她的敵人，她只關心球的速度、旋轉和行進路線。

根據統計，在美國入侵和內戰之後，伊拉克的殘障運動員明顯增加，他們面臨了經濟與身心的困境。伊拉克殘奧會主席哈米德說，妮雅拉來自貧困的家庭，能夠有這樣的表現令人感到驚訝與佩服，即使失去了手腳，但乒乓球給她帶來了另一個人生希望，她的堅持和努力著實給所有伊拉克人上了重要的一課。

（Alissa J. Rubin／呂玉嬋節譯）

(本文摘自 《講義雜誌10月號》)

《講義雜誌10月號》

(中時新聞網)