【回憶殺】歌仔戲天王楊麗花的愛徒陳亞蘭，18歲就站上舞台飾演小生，入行30幾年演出無數歌仔戲，並跨足歌唱、主持和個人著作等領域，可說是交出相當輝煌的演藝成績單；只不過，她在感情上尋尋覓覓多年，始終沒有找到好歸宿，但她看很開，將精力全部投資在自己身上，在恩師楊麗花的鼓勵下重回校園進修，並拿下傑出學生獎。

陳亞蘭在舞台上能展現英氣，又能詮釋女人的柔媚，《乞丐與千金》、《君臣情深》、《天龍傳奇》及電視劇《土地公傳奇》、《神機妙算劉伯溫》等都是她的代表作，她致力推廣歌仔戲文化，2011年成立陳亞蘭歌仔戲團，製作的《天龍傳奇》獲得新聞局高畫質電視節目補助，使睽違10年的電視歌仔戲再搬上螢光幕。

陳亞蘭致力推廣歌仔戲 努力進修

除了在事業上拚搏，陳亞蘭也曾在感情中哭過愛過，與張國立、名導蔡岳勳、蕭登標、沈孟生傳出曖昧，1993年她和已婚施文彬被公司安排為對唱情侶，未料譜出超友誼，隔年施文彬婚姻破局，更使傳聞的真實性甚囂塵上。

陳亞蘭事業風光，情路不順。（圖／中時資料照）

現在的陳亞蘭，對感情抱持隨緣的態度，即便朋友想介紹對象給她，幾乎都沒有下文；她將主力放在事業及進修自我，3年前考上臺灣師範大學「國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）」，每天忙到只睡4小時也甘之如飴，2年後學成後畢業，今年6月榮獲臺灣師範大學108學年度的傑出學生獎，成為首位獲「傑出學生」的碩士在職專班的師大學生。

(中時新聞網)