位於士林區中山北路六段的「寶和稙秀」，有別於天母其他建案的大坪數，以「家」為宗旨，規劃20、27坪的中小坪數，短短期間就全數預購完銷，並在10月25日舉辦施工說明會，期許建商與住戶面對面的溝通，更能直接明白客戶的想法與需求，也希望其他建商能夠良性效法。

大家對於天母建案的印象，幾乎都是大坪數的高級物件，但隨著人口結構改變，再加上實地深入了解天母人的實際需求後，發現天母缺乏小坪數的物件。總經理張應偉表示，寶和建設一直在思考天母人要什麼？其實居住在天母的很多父母或小孩大多待在國外，實際居住坪數需求並不大，因此「寶和稙秀」規劃了20、27坪小坪數商品。再來，台北市的小坪數推案很多都沒有規劃餐廳，但天母人很重視團聚，因此餐桌很重要，所以兩種坪數皆有規劃廚房，以及放置餐桌的空間，這也徹底落實了寶和建設的一貫理念「回家真好」。

寶和建設總經理張應偉/中時新聞網攝

寶和建設一向傾聽客戶真正的需求，也絕對用心地去實踐。除了住家格局有落實天母人實際需求之外，建築外觀也看的見小巧思，「寶和稙秀」在建築部分沿用原有建物清水模外觀，打造清水模一樓外牆及搭配石材外觀，讓建築物與環境能夠融入且相互輝映，不會顯得突兀，反而能夠呈現建築的俐落感。

「寶和稙秀」於去年8月開始整理，是危老建築改建，此區位在環境極好的天母四大主要幹道，中山北路、德行東路、忠誠路、士東路正核心，且鄰近蘭雅公園及連續多年被評選為五星級市場的士東市場，優質學區更是林立，包含美國和日僑學校，鬧中取靜，但生活機能卻不打折。樓層規劃為地上7層、地下2層，採自動車廂式車位；推出20、27坪2房產品，一層兩戶、戶戶邊間且三面採光，27坪更有前後陽台，這對新建案來說很難達成，而且前陽台規劃彷彿就像有個私家花園，每天都能有不同感受。

總經理張應偉認為，蓋好房子不能只是嘴巴說說，重要的是邀請住戶實際參與施工過程，這與紙上談兵的感受截然不同，也會有「家」的感覺，而不是只是買「房子」。

因此，寶和建設於10月25日舉辦施工說明會，邀請住戶與建商、建築師、營造商等面對面溝通，將大家聚在一起，希望透過彼此交流，讓客戶更清楚明白細節內容，這樣就能輕易掌握住戶需求。他還說，原本擔心辦在週日會降低住戶參與意願，沒想到依然很踴躍。寶和建設一路走來都能夠維持這樣的好成績，除了運氣之外，也是讓住戶看見了他們的用心，而這也是「回家真好」的溫馨表現。

對於處處都是大坪數高端物件的天母來說，小坪數卻五臟俱全的溫馨建案，反而成了天母在地人的另一種新選擇，因為寶和建設用心傾聽在地居民的真正需求，並且秉持著「回家真好」宗旨，讓住戶買一個真正符合需求的「家」。

(中時新聞網)