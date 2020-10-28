一位男性近日成功約到一位女大生逛夜市，卻抱怨對方狂吃600元，沒有AA制，還吃飽喝足就走人，質疑對方是不是在「找飯票」。（摘自爆廢1公社）

現在不少人都使用交友軟體尋找約會對象，一位男性近日成功約到一位女大生逛夜市，卻抱怨對方竟狂吃600元，不但沒有AA制，還吃飽喝足就走人，也讓他質疑對方是不是在「找飯票」。沒想到卻反被網友砲轟心態不正確：難怪會單身。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上表示，在交友軟體上辛苦療一整天，終於約到一位大學妹子出來，一開始講好說要隨便吃吃，在騎車到山上聊天，不過女大生臨時稱「肚子很餓」，所以就在夜市從頭吃到尾，共花了600元。女大生在吃飽喝足後就告訴原PO說，「我吃飽了，我先去搭捷運了。」讓原PO抱怨道「花了六百多，還不AA制，我是不是遇到找飯票的妹子？人生好難。」

原PO抱怨道「花了六百多，還不AA制，我是不是遇到找飯票的妹子？人生好難。」。(圖：資料照)

貼文一出，引起網上熱烈討論，不過眾人砲火卻指向原PO。網友認為，2人逛夜市吃600元又沒很多還抱怨。「找伴遊也不只600，想開點吧」、「六百還包括你自己的吧？花三百而已是想得到什麼」、「2個人吃夜市，600元都拿出來變抱怨文，果然憑實力單身」。網友也指出，如果要AA制可以在出來前先講清楚，不要自己要付了還那麼不甘心。「你應該先講吃夜市要AA，你連600都省了，妹子就先走了...」、「絕對不可能是找飯票，想AA請出門前先講好，投資有賺有賠，約妹前請先談天了解付款制度」。

更有網友認為，原PO約會動機不太不單純，才第一次約會，女生回家就說被當飯票，有這種思維難怪會單身。「是第一次約女孩？感覺你適合單身」、「全篇只感覺約妹是有目的性，且花你個600元沒達到你的目的心生不爽PO文抱怨」、「你其實在意的是手沒牽到腰沒摟到嘴沒親到...所以心有不甘吧」、「才聊一天就出來，妹子也很敢，隨便吃吃，夜市還不夠隨便嗎？談心去人少的地方？這意圖很明顯想幹嘛吧」、「工具人無誤，想成為陽具人沒那麼簡單啦！乖乖當工具人」

(中時新聞網)