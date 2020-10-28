琉璃工房創辦人，知名導演張毅傳出日前因心臟手術後輸血感染，目前情況危急，據悉楊惠姍因心緒哀痛幾乎與外界斷絕聯絡，知情人士，楊惠珊的二嫂表示「狀況非常不好」，並指出：「感謝關心。張毅因免疫系統舊疾住院治療中。現階段我們希望外界不要打擾張先生及其家屬，有消息會即時向大家報告。感謝。」

據悉，張毅曾於1998年與2013年在台北動過心臟支架手術，過去在北京也曾一度情況危急，他因白血球過高而需要定期輸血，許多親友都十分關心這次感染情況，目前相關人士仍只表示張毅是免疫系統舊疾治療中，希望外界不要打擾。

張毅與楊惠姍、王俠軍於1987年一同創立琉璃工坊，而後王俠軍獨立成立琉園，琉璃工房改名琉璃工房，希望將中斷數千年的中國「琉璃」文化傳承下來，迄今琉璃工房已在全球設立70家藝廊，作品多次受邀赴日、美、英、義，德、法等或展出，並有20逾件作品受到博物館典藏。

張毅曾表示，當年創立「琉璃工房」其實是自己在對中國文化的曖昧不明中，一種對傳統和文化的嚮往與願景，雖然今日仿效的同業未必在乎這背後的使命感與思維，但張毅並沒有停止自問：「知道自己在做什麼嗎？」儘管也曾受到非議，牽扯是否本土，是否夠台灣等議題，張毅仍堅持，要做的事應不斷探討人心與文化的關係。

在創立琉璃工房前，張毅是台灣知名電影導演，曾創作了《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》、《我的愛》等「女性電影三部曲」等經典作品。張毅曾將自己對華人社會、文化事業的觀察，歸結在「琉璃工房」25周年紀念作《不死的力量》一書中，張毅相信，唯有不斷回顧、自我檢視、不斷走向前，才能走到更遠處，那國際社會認可的地方！

(旺報 )