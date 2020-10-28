美國總統川普的選情穩了？據美國民調公司「Trafalgar Group」27日公布總統大選最新民調結果顯示，共和黨川普支持度為48.4%、民主黨候選人拜登支持度為47.6%，其他為1.7%。不少看完民調的網友表示，在最後倒數一周，川普民調已逆勢趕上，出現黃金交叉。

據美國民調公司「Trafalgar Group(特拉法加公司)」創始人羅伯特·卡哈利（Robert Cahaly）於美國時間27日晚間推特公布最新民調，在10月24日至25日所做的民調結果顯示，有48.4%的美國民眾支持川普，47.6%的人支持拜登，另有2.2%的人支持美自由意志黨的總統候選人Joanne Marie Jorgensen(喬根森)，另有0.7%的人選擇其他人，1%的人尚未決定。

民調在推特公布後，迅速獲得上千次轉發。值得注意的是，該民調公司是2016年大選期間，唯一一間精準預測普最終將贏得密西根州的民調公司，且在關鍵搖擺州「賓夕法尼亞州」，也幾乎是唯一一個正確預測川普在該州獲勝的民調。

美國民調公司「Trafalgar Group(特拉法加公司)」創始人羅伯特·卡哈利（Robert Cahaly）於美國時間27日晚間推特公布最新民調，在10月24日至25日所做的民調顯示，有48.4%的美國民眾支持川普，47.6%的人支持拜登。網友表示，民調出現黃金交叉。(圖/翻攝自 推特)

有台灣網友直言，「這個民調對川普是個好消息，特別是在最後階段，拜登減少公開出席場合，川普拼命造勢，民調出現黃金交叉，是否會再拉開，值得後續關注」。

其他網友也紛紛留言，「賓州跟五大湖區關鍵」、「跟之前同一家的比，川普之前是落後的」、「趨勢是川普向上」、「川普到底勝率多少啊？」。但也有網友直言這可能是「親川的民調，參考就好」。

(中時新聞網)