任家萱（Selina）近來推出新歌〈四季〉27日舉辦野餐活動，她近期迷上戶外露營、爬山，享受大自然。她將在31日歡慶39歲生日，透露日前已與Hebe、Ella開心聚餐慶生，她預告將與Hebe去爬玉山前峰，同是她的第一座百岳，Ella則為排演「艾拉秀」缺席登山行。

Selina許下生日願望：「去爬百岳初體驗順利成功，爸媽身體健康。」她今年推出2首新歌，受到歡迎，但在2年前，她卻深受失聲困擾，曾求醫、努力上歌唱課，如今放寬心看待，自信說發現自己的歌聲有另一種發展的空間，「音樂世界很大，歌曲選擇適合自己發展、喜歡的，可以掌控安全。」她坦言過去較嗓音甜美、尖高音，現在音域則是較平穩舒服，「現在也滿好的」，未來陸續推出新歌。

她憶起先前首錄〈心如止水〉，事前心情緊張、失眠，直到最近再度去錄新歌〈四季〉，輕鬆許多，她形容當天一睜開眼睛，感覺有信心，「錄音也很順」。她日前與魏如萱討論失聲一事，魏如萱自爆曾失聲過2次，經歷2年後聲音就恢復，魏安慰：「不論男女都有變聲期。」

而Selina日前在臉書憶起10年前在上海拍電視劇《我和春天有個約會》，因爆破戲不慎造成她全身54%嚴重燒傷，就此改變她一生。她的「重生日」10周年，任爸撰寫千字文，令人動容，她坦言10年好快就過了，「我後來想說我爸真的記得，還是有看了阿中寫的書。」並打趣表示當質疑任爸時，看到任爸寫到當時在她病床邊，看著她打嗎啡後，突然像斷了電的機器娃娃昏睡，她感動：「這是他感受，沒聽他講過，爸爸的文字很真誠，他很仔細回想這些事，或是這些深刻到他難以忘懷。」

Selina推出新歌〈四季〉獲得好評，舉辦野餐活動。（任真美好提供）

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