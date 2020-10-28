前高雄市長韓國瑜卸任後，回到雲林休養生息，但外界對於他未來動向仍相當好奇，核心團隊幕僚國民黨立委許淑華近期透露，除了中天換照涉及台灣言論自由，實際上韓國瑜至今沒有任何想法，但對於社會公益卻有些不同的思考。港媒認為，韓若有不同的想法，他有3大時機能復出。

中天近期面臨執照到期需換照，但卻碰上NCC因不滿中天「大量報導」韓國瑜而可能卡關的難題。對此，韓國瑜近日在臉書發文表態直言「中天一關門，台灣民主也會關門」。

港媒《中評社》28日直言，有鑑於國民黨主席將在明年進行改選，若以「選舉辦法公告、登記時間」在5月來看，也僅剩約半年的時間。而現任主席江啟臣必然會尋求連任，而前主席朱立倫一直在全台走動，佈局累積能量，展現強烈的參選企圖心。韓國瑜雖尚未有動作，但日前透過幾次臉書發文試水溫，不難發現，韓網路聲量仍排在藍營最前面，顯見仍有不少支持者在等韓復出。

也因此，《中評社》分析，若韓國瑜內心真想選黨主席，接下來將可能出現三個契機，有機會成為韓國瑜復出的推力。第一，「中天新聞台」12月的可能面臨「被關台」，以韓此次捍衛言論自由名義在臉書為中天發聲，如果中天新聞真的被關，「重情義的韓國瑜，勢必會有動作」，也可能是韓復出的起手式。

第二，明年一月的瘦肉精美豬將開放進口。目前的國民黨中央的江啟臣，因重視對美關係，在反對明年一月的瘦肉精美豬立場上，未有實際擋美豬的手段。這也可能會是韓國瑜未來參選主席時，帶領國民黨強硬反抗政府的訴求。

第三，兩岸目前緊張情勢持續升溫，過去以兩岸為優勢的國民黨，現在被外界認為也要走親美反共的路線，黨內也對此有反彈聲音，韓國瑜可能也會強打國民黨兩岸路線，重新扮演兩岸緊張的緩衝角色。

(中時新聞網)