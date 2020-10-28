模擬共軍犯台 雲豹甲車操演夜間戰術位置 02:512020/10/28 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍雲豹甲車難得開上北市街道，一旁有警車護送開道。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍雲豹甲車難得開上北市街道，員警沿路交管開道。（黃世麒攝） 為因應中共解放軍可能犯台的模式，國軍戰備訓練周實兵演練持續操演，負責首都核心衛戍的憲兵202指揮部雲豹甲車28日凌晨開出營區，進行「夜間機動進入戰術位置」演練，進行戰力保存作為，並驗證訓練成果。雲豹甲車奔馳在北市街道，難得的景象吸引民眾目光。 (中時 ) #雲豹 #夜間 #位置 #訓練 #犯台 也許您會感興趣 其他人正在看 軍事熱門新聞 雲豹甲車裝扮成黃色工程車 專家：偽裝不是扮裝 - 軍事 模擬共軍犯台 雲豹甲車操演夜間戰術位置 - 軍事 富比世：阻陸攻勢 台強大新飛彈將對準解放軍基地 - 軍事 俄國重啟「核動力巡弋飛彈」 可繞地球好幾年 - 軍事 韓國啟動輕型航艦計畫 預計2033年服役 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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