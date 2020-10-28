國軍雲豹甲車難得開上北市街道，員警沿路交管開道。（黃世麒攝）

為因應中共解放軍可能犯台的模式，國軍戰備訓練周實兵演練持續操演，負責首都核心衛戍的憲兵202指揮部雲豹甲車28日凌晨開出營區，進行「夜間機動進入戰術位置」演練，進行戰力保存作為，並驗證訓練成果。雲豹甲車奔馳在北市街道，難得的景象吸引民眾目光。

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