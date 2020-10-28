中台灣觀光產業聯盟協會發起民間版的「安心遊2.0」計畫，社團法人中華職訓訓教育創新發展學會（AVEC)率先響應，AVEC薛煒立理事長表示：身為中臺灣觀光產業聯盟的策略合作夥伴亦是本屆2020台灣咖啡節的合作單位，故在第一時間整合跨界資源，號召民眾及自家會員，在雲林古坑十一月即將來臨的「2020台灣咖啡節」，運用聯盟推出的安心遊2.0進擊券，聯手古坑地區在地咖啡與餐飲業者， 接檔政府安心國旅補貼只到十月底的空窗期。

民間版的「安心遊2.0」計畫，預計好召全台500家旅宿業者提供500元住宿優惠券，讓國旅可以度過寒冬。民眾除了可使用進擊券折抵500元，加入中臺灣觀光產業聯盟推廣單位店家更可以以消費滿額贈送進擊券吸引來客消費，可望為雲林觀光產業帶來新契機。

本屆2020台灣咖啡節的承辦單位果俐文創執行長陳郁涵表示，此次是第18屆咖啡節，更是史上第一次夜間舉辦，配合中臺灣觀光產業聯盟的住宿優惠卷，將有助於民眾選擇留宿雲林，除有更多時間進行深度旅遊體驗，也能刺激附加的觀光消費。

雲林縣在地業者劍湖山世界渡假大飯店、雲林縣旅館商業同業公會、雲林縣民宿發展協會率先響應開跑，也將聯手提供500元住宿優惠進擊券，期待能導入觀光客群留宿雲林，劍湖山世界主題樂園並於整個十一月推出夜間搭乘摩天輪喝古坑咖啡套票，不僅聯名古坑多家咖啡業者，也讓遊客有機會一睹雲林夜間美景，玩不一樣的在地夜間旅遊體驗。

邁入第18屆的雲林古坑「2020台灣咖啡節」破天荒於傍晚一路熱鬧到晚上，十一月推出一系列活動：響入啡啡、夜間野營party、華山國小＆綠色隧道咖啡市集，帶動在地店家熱烈參加，更希望透過音樂饗宴、歡樂野餐的方式吸引來自台灣各地遊客，來到雲林住一晚，感受古坑咖啡、美食料理、創意伴手禮與綠意盎然美景。2020台灣咖啡節活動粉絲頁：https：／／www.facebook.com／coffeefest.tw

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