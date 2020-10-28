備受關注的《中華人民共和國個人信息保護法（草案）》正式提交十三屆全國人大常委會第二十二次會議首次審議。根據新浪財經報導，在大陸數位化轉型加速、新技術新應用層出不窮背景下，個人信息處理逐漸成為社會進步和產業升級新的驅動力，個人信息保護法的制定是保障公民個人信息權益、促進個人信息合理利用的必然舉措。

此外，澎湃新聞指出，本次《草案》共8章70條，主要規定了該法的適用範圍、個人信息處理規則、個人信息跨境提供規則、個人信息處理活動中個人的權利和處理者義務、履行個人信息保護職責的部門以及違反本法規定行為的處罰及侵害個人信息權益的民事賠償等方面內容。

值得一提的是，在應對新冠肺炎疫情中，大數據應用為聯防聯控和復工復產提供了有力支持。為此，《草案》將應對突發公共衛生事件，或者緊急情況下保護自然人的生命健康，作為處理個人信息的合法情形之一。

(旺報 )