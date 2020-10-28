蘇寧易購10月27日在互動平台表示，蘇寧易購「雙11」全民嘉年華已正式啟動，公司將繼續推出百億補帖等省錢計畫。此外，本次「雙11」將有超過100個房產品牌參與，包含如碧桂園、富力、融創、綠城、首開等知名房企都給出了特別的折扣，還有超過500套特價房，補貼至5到7折。

據了解，此次蘇寧易購開啟的預售會場，共有單品超10萬件，品牌超千個，包含手機、數位、美妝、汽車、房產等多個品類。相關預售商品也將進入百億補貼會場。在原本預售開啟後只能等到11月11日當天付款的基礎上，新增10月31日至11月3日共4天的付款時間。

另據《深圳商報》報導，蘇寧易購在家電3C方面，與各大家電3C品牌，包括海信、Apple、三星、華為的新品都有大力到補貼。例如針對5G手機，蘇寧易購的專項補貼平均到每一部手機補貼金額高達500元人民幣。

而在日用百貨方面，家樂福進口食品、進口紅酒、鍋具刀具、床品、衛生巾、面膜、洗護用品、收納類用品等10多個分類也低至5折。

(旺報 )