大陸遼寧撫順近來發生一起殘忍虐童案，有名6歲小女童與親生媽媽及其男友住在一起，不過從今年2月開始，她就遭2名大人施虐，被救出後還一度命危，所幸目前生命跡象恢復穩定，不過小小的身體有多達9處骨折，頭部還有嚴重燒燙傷，恐得承受終身禿頭的慘況。

綜合陸媒報導，2人聯手虐待長達3個月，期間不但逼迫女童罰跪洗衣板、吞貓糧果腹，手段還越來越殘忍，竟用鉗子拔門牙、打火機燒嘴唇、鋼針刺腿、熱水澆頭，很難相信這竟然是親生母親所為，可惡的是，女童都已奄奄一息了，他們竟然還拖了9天才將人送往醫院治療。

（圖／翻攝自梨視頻）

雖經醫療團隊搶救後，女童已脫離生命危險，不過她的全身9處骨折，部分頭皮毛囊也都壞死，未來得頂著禿頭過活。當地警方目前已將2名虐童犯逮捕，並予以刑事拘留，等待女童傷勢鑑定結果出爐後，法院再行宣判。對此，女童外婆痛批：「給他們判死刑都不為過！」

女童的後續復健過程漫漫無期，除了要面對身體帶來的疼痛外，龐大醫藥費也是個負擔，目前每天都要花費人民幣近200元（約新台幣853元），擔任貨車司機的親生父親為了要照顧她，也已經辭去了工作，頓時失去經濟來源，在外還積欠了多達人民幣10多萬（約新台幣42.6萬）的債務。

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(中時新聞網)