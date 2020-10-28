中天新聞台（中天）面臨存續關頭，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）於十月二十六日破天荒為此召開聽證會，明顯可見民進黨政府想要關掉中天的處心積慮，這分別可從兩個策略與三個階段審視。

兩個策略指的是如何建構撤掉中天的理由或依據，一個是危害國家安全的指控與抹紅，另一個則是增加對中天裁罰的數量，以證明中天經營不善與專業不佳。但蔡政府就媒體如何危害國安的定義說不清楚，提不出關聯證據，只流於輿論的製造、感覺的渲染，當然抵擋不住民主不容只有一種聲音的質疑與批判。

三個階段則是指如何操作、執行的過程：一是透過綠媒、綠嘴、網軍瘋狂撕咬中天媚共、賣台危害國安，而且罰鍰最重最高；二是ＮＣＣ假藉輿論皆曰可殺，召開聽證會公審，藉特定外部專家學者之手，廢了中天的照；三是清理中天所空出的黃金頻道，引進特定對象，讓民進黨派系結盟的政商勢力進駐互利。

這其中，危害國安的「紅媒」指控，以及不斷的罰鍰，可說都是明著來，像是傷人於暗處的狙擊，讓你無從辯解，而外界也分不清虛實，等到你回過神來，無數小痛已擴大為致命傷口。

以ＮＣＣ近十年對新聞台的裁處案例來看，前八年各台被裁處者有兩大類，一是違反節目分級／違反兒少法、性侵防治法／妨害公序良俗；二是廣告違法（廣告超秒／置入行銷／新聞廣告化），但從未因為政治評論罰過電視台。然而，二○一八年民進黨敗選次年，首度出現政治新聞和政論節目因「違反事實查證」而遭到處分（中天五件、ＴＶＢＳ一件、三立一件）。

再以今年一月至九月ＮＣＣ公布的十一件新聞台裁處案例來看，違反事實查證遭處分共五件，全都是中天的政治新聞和政論節目；因來賓發言評論政治而遭政府處分的案例，十年來只有中天一家！

絕的是，這兩年間政府既開先例也開惡例，竟然跨越紅線，對政治新聞與評論開罰，而且還只裁罰特定電視台，明顯是雙重標準。這段時間「剛好」就是從二○一八年底韓流掀起熱潮、民進黨九合一選舉大敗之後，也「恰巧」是蘇貞昌回鍋閣揆的這兩年。這不是拿特定對象開刀，製造寒蟬效應，什麼才是？

更有甚者，由於來賓在節目中因為批判一四五○和網軍，中天兩度遭到裁罰。過去政論節目若來賓發言不當，權益受損者依法自會針對來賓提告，如陳菊告過謝寒冰、馬英九告周玉蔻等，過去數十年從未發生來賓因評論政治，使電視台被政府處分的情況。ＮＣＣ說中天因常犯錯而遭罰，但以今年一月至九月，各台因廣告違規或違反公序良俗遭處分有六件，其中沒有一件是中天，顯然ＮＣＣ認證，中天只有「政治上的錯」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)