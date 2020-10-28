上期專欄提到，除非大型權值股有帶領上攻，否則大盤可能繼續震盪或者走軟，在截稿前，一直到十月二十三日為止，整個大盤也確實只有觀望的氣氛，上周整個指數都在區間盤整。

如果沒看到專欄的提醒，認為大盤開高還是強勢，就很容易在短線上吃虧。

當然，有些讀者朋友可能會覺得台股來到一萬三千點，大盤好像沒想像中的不安全，尤其整個投資環境，除了今年一到三月，受疫情影響有比較大的回檔，後來的市場壞消息似乎對於台股的影響並不大。

但細心的讀者應該發現，因截稿時間，本專欄要提早三天完成，為什麼阿水還是能分享三天後的一周行情，並給出一個大方向？阿水習慣以健康檢查的觀念，來檢視大盤籌碼的變化，當大盤不好時，健檢數據就會出現紅字，但紅字就代表身體要垮了嗎？當然不是。

相同的，看到大盤籌碼數據轉弱時，只要不是非常誇張的「紅字」，那也只是代表，需注意風險是否有提高即可，操作十幾年來，這樣的觀念讓我少虧了很多錢，放慢投資腳步並不是壞事，無視任何籌碼變化，僅相信自己的盤感，才比較危險。

上周三大法人在上市類股中共買超九十九．○四億元，其中外資買超一百四十一．一億元，自營賣超三十九． 七一億元，投信則賣超了二．三五億元。

每周分析三大法人的動作，會發現外資的買賣超，已快變成被大盤巴來巴去了。比如九月二十四日外資出現四百三十七．三一億元的賣超，大盤反而是反向起漲的開始，而十月初的外資連續買超，大盤卻反而軟腳無法創新高。

這代表整個市場偏向沒有好的話題與共鳴，以及美國總統大選前大部分的投資人還是偏向觀望氣氛，這種情況下，阿水會挑單一中小型類股操作。

附表為最近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。整體市場目前較火熱且持續發酵的話題，包括貨櫃海運（亦稱集裝箱）的運費費用自疫情以來不斷上漲，但需求並未減少太多，可多加注意，唯部分航運股已漲高，大盤還在高檔震盪之際，建議投資人還是回檔時再考慮，而非追價購買。

十一月零售業市場搭上大陸雙11購物節，一些熱身銷售活動已悄悄開始，年底還有美國黑色星期五購物潮等，因此電商、百貨類股也可多加關注。

目前台股中的蘋概股冷熱有別，在股票挑選上，要找實際受益而非單純「概念股」為佳。整體而言，若蘋果公司十月三十日公布財報優於預期，台股比較有機會脫離震盪區間；若蘋果財報不佳，美股因此走弱，台股也可能受傷，這部分還是要多注意風險。

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(中時新聞網)