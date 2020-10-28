今年全台房市火旺，建商四處購地不手軟，北市「豪墅寶山」陽明山深藏一塊約54公頃重劃區，含金量驚人的重劃區，有2個大安森林公園大，幾乎已完成開發，道路、公園及學校預定地皆備，業界估計可蓋468棟各占地200坪的別墅莊園，商機上看1千1百多億元。

本刊調查，這塊54公頃重劃區基地，緊鄰陽明山永公路的豪墅區，原是山坡地保護區，40年前台北市政府為紓解居住土地不足問題，准予由保護區變更為住宅區（保變住），但一直沒有案例成立，直到1996年市長陳水扁任內准予「自辦重劃」。

此區179名私有土地所有權人及3名公有土地所有權人共同籌組「重劃會」，提出環評報告，名為「士林區住六之六自辦市地重劃區」（又稱「陽明山保變住六之六」），是全台唯一的保變住自辦案。在卡關22年後，10月12日經台北市政府決議「重辦環評」，重現生機。

「屋比房屋」總經理葉國華指出，「住六之六」坐向俯瞰台北盆地景觀，具有龐大的開發價值，預估每坪土地售價約40萬至60萬元。以此開發面積54公頃約1萬6千多坪估算，扣除道路公設等回饋面積，可開發約9萬3700多坪，以每200坪蓋一棟2億5千萬元別墅計算，土地開發別墅總銷金額約有1千1百多億元規模。

屋比房屋總經理葉國華分析，陽明山現有別墅多屬傳統規劃，未來新建案軟硬體提高社區管理和保全系統，對富豪財產和隱私將有更多安全保障。（圖／葉國華提供）

陽明山是全台最知名的豪宅別墅區，近年少有新案，今年7、8月莊頂路上「柏園山莊」兩棟中古別墅分別以2億1千萬元及一億三千萬元售出，為近期少有高總價的成交。「屋比房屋」總經理葉國華則指出，「住六之六」坐向俯瞰台北盆地景觀，具有龐大的開發價值，預估每坪土地售價約40萬至60萬元。

陽明山別墅備受豪宅買家青睞，此區莊頂路的「柏園山莊」別墅區，門禁管制森嚴，今年一戶交易價達2億多元。（圖／報系資料庫）

本刊記者訪查，該案現今地主共逾400人，包括「南僑集團」會長陳飛龍及弟弟陳飛鵬，「養樂多」創辦人陳重光之子、北市議員陳炳甫、台隆集團黃家、李長榮化工集團李家等老家族，郭家五兄弟、鄒梅基金會農耕隊、老將軍部屬等，還有後來購地的建築界南霸天「京城建設」董事長蔡天贊，與北部建商「宏築建設」等；因為口袋夠深，才能撐這麼久。

陽明山住六之六重劃區神祕地主來自政商各界，其中包括知名企業家、南僑集團會長陳飛龍與副會長陳飛鵬兄弟檔。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)