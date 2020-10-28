合一 (4743) 28 日凌晨公告，完成海外存託憑證 (GDR) 訂價，每單位發行價格約 51.11 美元、換算每股約 292.39 元，，以 27 日收盤價 324.5 元計算，折價約 9.9%，海外募資總金額約達1.77億美元（約台幣50.6億元）。

開啟國內生醫公司海外最大募資案的合一，此次共發行 346 萬單位 GDR，換算普通股 1730 萬股，該存託憑證將於10月28日於盧森堡證交所掛牌。

另外，率先在海外募資的台微體，則是在2018年11月在美國那斯達克上市。

合一今年四月受惠治療異位性皮膚炎與過敏性氣喘的FB825，以5.3億美元（ 約台幣159億元）授權丹麥大藥廠Leo Pharma，加上開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新 藥ON101三期臨床試驗解盲結果也達標，帶動股價連續飆漲逾二個月，並創下476.5的歷史新天價，市值也以1,588億元打敗浩鼎（4174） 的紀錄，成為生技市值王。

法人表示，合一此次順利在海外募籌資逾50億元，將有助於打開其國際知名度，該資金用途除了FB825與ON101將持續研發外，也將投入Anti-IL6單抗新藥、Anti-IL33單抗新藥、肝癌等新藥開發並啟動國際合作案。

合一表示，此次發行GDR的資金將用於新藥研發支出，該海外存託憑證發行，對原股東股權益稀釋比率僅約 4.64%，在財務結構上，可充裕新藥研發資金，強化財務結構，對未來營運與國際化發展具有正面效益。

另外，依照法規規定，現增發行的新股，保留發行新股總數的 10% 由公司員工認購，員工若有認購不足，授權董事長洽特定人按發行價格認購，或列入參與海外存託憑證之原有價證券。經董事長洽特定人鑽石生技投資公司認購 130 萬股，精英投資認購 30 萬股，豐盛投資公司認購 20 萬股。

(工商 )