北市一塊54公頃的陽明山保變住六之六重劃區，近兩百位地主等待蓋新屋迄今逾22多年，隨時光流轉變賣脫手、逝去子孫繼承，而增加到超過400人，很多人苦在心中只說，「原以為拿到汙水管線許可就能蓋房」，如今要重新辦環評，他們還是仍懷抱著希望，有朝一日看新屋落成入厝而痴痴地等。

該區新建物限高10.5公尺，須採斜式屋頂，避免違建，容積與建蔽率也有限制。由於開挖土方量的遽增等，遭環保公民團體向監察院陳情及提出訴訟，2014年最高行政法院法官以環評審查結論欠缺理由，判決應撤銷開發許可、並恢復原狀。全案迄今未拿到房屋興建許可，令人好奇地主都是何方神聖，可以如此氣長。

北市府對住六之六重劃區的房屋規格限制，即如重劃會工務所高十．五公尺，屋頂採斜式設計。（圖／馬景平攝）

本刊調查，這塊基地緊鄰陽明山永公路的豪墅區，此區179名私有土地所有權人及3名公有土地所有權人共同籌組「重劃會」，提出環評報告，名為「士林區住六之六自辦市地重劃區」（又稱「陽明山保變住六之六」），是全台唯一的保變住自辦案。

記者進一步了解，重劃會第一任董姓理事長二年前以108歲高齡逝世，目前理事長由鄒梅基金會執行長彭國書擔任。鄒梅是早期台灣派駐非洲的農耕隊隊長，基金會現任董事長陳秦舜英為故副總統陳誠的弟媳，現已98歲。

基地上僅有的建築物是重劃會工務所，70多歲的主任郭賜興也是地主之一，他告訴本刊記者，「我們和地主葉家、曹家都是來自社子島葫蘆里。以前山上多開墾種植茶園、柑橘果園、樹苗培育等，父執輩捕魚，常來山上走動賣魚買水果，因緣際會買了陽明山山坡地。」

重劃會工務所主任郭賜興也是地主之一，他希望北市府可以拿出擔當，盡快讓此案圓滿完成。（圖／馬景平攝）

「早期陽明山的郭家人與士林地區郭元益家族有來往。」不過，陽明山這塊重劃區裡的一、二十位郭姓地主，全是社子島來的郭家五兄弟，郭家排行老四的郭賜興說。除了郭家，養樂多陳重光家族及南僑陳飛龍兄弟等都是重劃前的老地主。

陳重光之子、現任台北市議員陳炳甫告訴本刊記者：「當初我父親買陽明山這塊地時，有找李長榮化工創辦人李家及台隆工業創辦人黃政旺父親黃朝雪等朋友一起買；小時候父親還帶我去摘過橘子。」重劃區地主群中還有一位陳雲龍，因與食品界企業家、政壇民代同名同姓而一度誤傳身分，據了解來自南部高雄一帶的商人。

地主之一的台北市議員陳炳甫與癌逝姊姊陳玉梅出自政治世家，其父陳重光曾任省議員、市議員，也出任過養樂多公司董事長。圖為2014年陳炳甫參選議員活動。（圖／報系資料庫）

曾出席重劃會的地主跟記者說，南僑陳飛龍、京城建設蔡天贊他們低調隱身其中，多是由其親友等代表出席，未特別表達意見，和許多地主一樣，交由重劃會及郭家處理。

前陣子在環評審查會後發言的徐福生，正是地主群名單中宏築建設總經理，同時也為綺華建設的監察人。綺華建設與宏築建設為關係企業，互有股東持股。兩家建設公司在「住六之六」都持有土地共近3000坪。

住六之六地主之一的知名建商宏築建設，近期在北市信義區推出總銷100億元的預售案「宏築信義」。（圖／翻攝自宏築建設官網）

2012年曾爆出京城建設董事長蔡天贊首度跨足台北市，吃下陽明山永公路近格致國中附近的土地，也正位於「住六之六」重劃範圍內，與陳姓所有權人共同持有面積近4000坪。蔡天贊曾向媒體喊話，預計1年內完成開發計畫，如今也受卡關之擾。

京城建設發言人周敬恆證實，蔡天贊確實為地主之一。由於事隔多年，對於當年交易情況已模糊，只記得當初蔡天贊買下陽明山土地時，大家都很訝異，至今仍是蔡天贊在雙北持有的唯一一塊土地。

京城建設董事長蔡天贊於2012年首度跨足台北市，購入住六之六重劃區內的土地，原預計1年內完成開發計畫，至今仍無消息。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)