6年前成立的「異物梗色」工作坊，原本在網路以販賣情趣用品為主， 3年前開辦「性愛講堂」，並強調「真人教學」，過程猶如A片現場，春色蕩漾，台下學員聽得血脈賁張，每堂課要價2800元，價格不菲卻仍場場爆滿。但業者所謂的「實彈教學」，在大賺「情色財」的同時，恐已渉《公然猥褻》罪嫌，有關單位應儘速釐清納管，以免成為新型態的犯罪。

10月15日晚間，秋意正濃的台北被陰雨壟罩，但光復南路上某棟大樓裡的一處空間，卻是熱情澎湃，有近20名男女匯集一堂，正在聽課學習性愛技巧，而開設性愛講堂的就是自稱可傳授「性愛功夫」的「異物梗色」性愛工作坊（工作坊）。

強調真槍實彈的課程，只見模特兒躺在床上，任由講師在自己雙腿間游移，示範如何「打手槍」。（圖／翻攝自異物官網）

為瞭解工作坊葫蘆裡面賣什麼藥，本刊記者報名「男體口交」與「女體陰道交」課程，結果不但要提前預約才有位置，每場只接受20人報名的課程，竟還場場爆滿，且不只台北有課程，工作坊還會不定期至中、南部授課，可見課程相當受歡迎。

由於課程保密，記者順利報名後，依約來到光復南路某大樓的7樓，此處為一個隱密的租賃空間，一步入教室，工作人員先以「QR CODE」核對身分，在領取講義及工作坊贈送的潤滑劑後，所有學員就坐在台下聽老師講課，特別的是，學員中的女性比例相當高，且年齡都相當年輕。

本刊記者透過管道報名並繳交2800元費用，即獲得「女體陰道交」課程門票。（圖／本刊攝影組）

而2小時的課程分為理論、操作兩種，一名打扮時髦的徐姓男講師（徐男）幽默開場，自栩自己是實作與理論兼備的專業性愛玩家，他相當自豪的說：「我經口的屌不下上千根。」接著他帶領學員了解男性陰莖構造，並解答許多學員的問題，不少女學員專注聆聽徐男滔滔不絕的「口愛經」，就像發現新大陸似的，拿著筆寫下重點，場面猶如在上一堂烹飪教室。

最讓人大開眼界的，莫過於真人模特兒躺在講桌上，露出鎮煞八方的雄偉下體，徐男一邊講解、一邊操槍，台下20多名學員看得如癡如醉，彷彿置身謎片現場，但已涉及公然猥褻罪嫌，不得不慎。

徐男在台上示範「口交」技巧，底下的學員們聚精會神地聽講。（圖／本刊攝影組）

對於在公開場合傳授性愛技巧已經明顯觸法、以及用真人當模特兒指導性愛技巧一事，「異物梗色工作坊」表示，在網頁上有明確說明實作內容，述明學員如感不適、不妥，均可不參加實作。學員報名後會收到行前通知，其中也有明確告知，活動過程中，並無限制學員自由進行提問與意見反映，至今也未曾收到任何有關於課後感到不適的投訴。

另外，異物梗色工作坊也強調成立目的是為了成為更好的情人，給自己及對方品質更好的陪伴，課程設計是由講師依照規劃所設計，也有長期配合外部法律顧問給予意見，專業與合法性一直是他們所重視的。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)