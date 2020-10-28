情趣用品公司「異物梗色」約3年前成立「性愛工作坊」，提供想增進性知識、性能力的男女理論與實作課程，本刊記者實際爆名「男體口交」、「女體陰道交」課程，發現2堂課都爆滿，尤其女體陰道課程的N姓女講師（N女）穿著火辣透視裝，與徐姓男講師（徐男）展示各種性愛姿勢，台下學員無不臉紅心跳。

本刊發現，參加「女體陰道交」課程的人數爆滿，大多以男性為主，還有不少是熱戀情侶一起參加，負責授課的講師N女當天身穿黑色透視上衣，豐滿上圍呼之欲出，她表示自己平常擔任「手天使性義工」，也在工作坊中擔任女體手技、親密按摩的真人模特兒。

「女體陰道交」的課程也是從認識女性陰部構造開始，N女利用自己本身的性經驗來輔助教學，過程中會依照不同情境，搭配各種情境的酥麻呻吟，在操作課時，會找來男體口交課的徐男，兩人隔著衣服不斷演繹各種性愛姿勢，有如行雲流水般流暢，再搭配慢動作一一分解，雖然兩人性器未交合，但整個過程動作相當到位，加上現場氣氛曖昧，若不說這是性愛學堂，不知情的人還以為在看一場活春宮實境秀。

穿著黑色蕾絲上衣的N女，大方展示女體陰道交的姿勢。（圖／本刊攝影組）

一位參加男體口交課的女學員事後在網路發表意見指：「不知道為什麼教具先生就同意讓一位女學員真槍實作看看，但因為教具先生是男同志，對女性比較硬不起來，講師就幫忙刺激玩弄教具先生的上半身，還有一個工作人員在玩他的腳，讓人很害羞。」

另一位參加女體口交手技的男網友也分享，真人道具在台上張開雙腿直接由講師撥弄陰唇及陰蒂，甚至還會共同探索神秘的G點，讓他大開眼界。

「異物梗色工作坊」網頁上提供各式性愛教學課程。（圖／翻攝自異物官網）

對於在公開場合傳授性愛技巧已經明顯觸法、以及用真人當模特兒指導性愛技巧一事，「異物梗色工作坊」表示，在網頁上有明確說明實作內容，述明學員如感不適、不妥，均可不參加實作。學員報名後會收到行前通知，其中也有明確告知，活動過程中，並無限制學員自由進行提問與意見反映，至今也未曾收到任何有關於課後感到不適的投訴。

另外，異物梗色工作坊也強調成立目的是為了成為更好的情人，給自己及對方品質更好的陪伴，課程設計是由講師依照規劃所設計，也有長期配合外部法律顧問給予意見，專業與合法性一直是他們所重視的。

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(中時新聞網)