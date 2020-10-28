隱身在台北市光復南路某大樓的「異物梗色」性愛工作坊，主打實體性愛課程，透過真人模特兒在學員面前實際演練各種性愛技巧、姿勢，但律師表示，業者透過全裸、性交號召開設收費課程，再將課程內容公布在網路上供人閱覽，恐怕會觸犯《刑法》公然猥褻罪。

本刊調查，「異物」梗塞工作坊在2014年成立，起初為情趣玩具公司，販售矽膠陰莖、矽膠屁股、飛機杯、肛塞、按摩棒等物，後來因為體認到台灣性教育較為缺乏，大約3年前才增設性愛講堂，每月平均開授7堂課，每堂課只收20名學生，但幾乎場場爆滿。

除了開設性愛課程，「異物梗色」工作坊還販售各式情趣用品。（圖／翻攝自異物官網）

性愛工作坊課程種類依照性愛過程，分為撩慾、取悅、交歡，再細分為親密按摩、男體前戲、女體前戲，進階課程如女體手技、男體口交、女體陰道交和男體肛交，主打真槍實彈的教學，有如謎片情節，但工作坊所謂的「講師」卻沒有性治療的專業學歷或證書，僅能宣稱「日理萬雞、遍嘗百屌」等噱頭來招攬學員。

律師葉書佑對此表示，猥褻行為是指性交之外，在客觀上足以興奮或滿足性慾的色情行為，性愛工作坊雖然是以教學為目的，但因有裸露、口交、性交實況發生，因此恐已觸法。

律師葉書佑表示，業者牽涉裸露、性交和營利的行為，恐怕已觸法。（圖／葉書佑提供）

葉書佑強調，如果上課過程中講師和模特兒有三點全露、或有真槍實彈操作的教學，業者恐已觸犯《公然猥褻罪》；若是意圖供人觀覽，出現公然猥褻行為者，可處1年以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金；而企圖以供人觀賞為營利者，則可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科1萬元以下罰金。

前台北市議員童仲彥，2018年因酒駕宣布退出市議員選舉後，於隔年成立新政黨「金色力量」，不僅推動合法性專區以及開設「阿童性福教室」，傳授女體「金手指秘笈」，也同樣找來真人道具全裸上陣，還會讓每個學員都能夠以手、口與真人實作演練，童仲彥偶爾也會以「校長身份」親自出馬指導，甚至還會拍照PO網與廣大網友分享。

前台北市議員童仲彥組成「金色力量黨」開設金手指教學課程，也找來模特兒，由講師示範教學，學員再依樣畫葫蘆練習。（圖／翻攝自童仲彥臉書）

性愛工作坊美其名要提升大家的性學知識，但過程不乏出現裸體、性交、猥褻等場面，遊走在法律邊緣，究竟是否符合台灣法律規範，有關單位應加以釐清納管，不應放縱其成為新型態的犯罪。

對於在公開場合傳授性愛技巧已經明顯觸法、以及用真人當模特兒指導性愛技巧一事，「異物梗色工作坊」表示，在網頁上有明確說明實作內容，述明學員如感不適、不妥，均可不參加實作。學員報名後會收到行前通知，其中也有明確告知，活動過程中，並無限制學員自由進行提問與意見反映，至今也未曾收到任何有關於課後感到不適的投訴。

另外，異物梗色工作坊也強調成立目的是為了成為更好的情人，給自己及對方品質更好的陪伴，課程設計是由講師依照規劃所設計，也有長期配合外部法律顧問給予意見，專業與合法性一直是他們所重視的。

「異物梗色工作坊」的「男體肛交」課程由真人示範，讓人看得臉紅心跳。（圖／翻攝自異物官網）

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(中時新聞網)