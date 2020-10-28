退居幕後3年的嚴爵，今年成立了「鮪魚肚影音」，最近還推出純演奏創作專輯《C-lofi 1》，看似已走出5年前與小8分手的低潮。讓嚴爵煥然一新的原因，似乎也與戀情有關，本刊直擊他與交往近1年、台大畢業的女友Jessie，於公於私都同進同出，還一起參加單車環島活動，甚至在公開場合環抱獻吻，毫無顧忌地放閃。

十月十七日中午十二點五十八分，本刊記者在桃園永安漁港附近的餐廳，捕獲久未露臉的嚴爵；參加單車環台公益活動的他，一身專業裝備、挺著鮪魚肚，還緊緊牽著一名女子。儘管當天人數眾多且穿搭一致，但小倆口不停地放閃，仍格外引人注目，尤其嚴爵的動作充滿愛意，讓人想不注意他們都難。

參與單車環台公益活動的嚴爵，在等待集合的過程中與女友Jessie動作親暱。（圖／本刊攝影組）

下午一點零一分，車隊準備出發到下一站，嚴爵伸手摸摸女友的頭，便隨車隊前行，女方則搭乘主辦單位準備的遊覽車。三點左右，車隊在新竹南寮漁港附近稍事休息，女方回遊覽車拿了單車安全帽並戴上，接著與嚴爵會合，並輕捏他的臉，一會兒換嚴爵輕拍女友的頭，兩人一來一往地調情，女方還做了個鬼臉，可以看出個性相當活潑大方。

準備出發前，Jessie細心地替嚴爵戴好安全帽。（圖／本刊攝影組）

休息過後，女方勾著嚴爵的手一起等候出發，並幫忙戴上安全帽；由於現場風大、氣溫稍涼，女方貼心地替嚴爵搓揉身體保暖，還幫忙按摩放鬆肌肉，之後將頭靠在嚴爵的肩膀，雙手環抱著男友腰間，忽然又轉身到男方正面送上香吻。

小倆口完全不介意公開放閃，Jessie不但抱緊嚴爵，將頭埋入他胸前，兩人興之所至還當場親了一下。（圖／本刊攝影組）

車隊再度出發後，嚴爵的女友同樣搭乘遊覽車，前往竹南下榻的飯店；大約四點半左右，車隊即將抵達，女方便走出飯店，拿起手機在路邊準備拍攝男友的英姿。嚴爵將單車停放在停車場後，立刻和女友會合，兩人的臉上都藏不住笑容，又是如膠似漆地黏在一起，即使是與眾人一起做舒展操時，互動依舊甜蜜蜜，沒有半點遮掩。開心做自己的嚴爵，伸展時露出鮪魚肚也毫不在意，做完操就與女友到飯店休息。

嚴爵騎車時，Jessie在路邊忠實記錄他的英姿，行程結束後兩人又忍不住玩起親親。（圖／本刊攝影組）

傍晚五點五十五分，小倆口換了衣服後到餐廳用餐，一路上依舊十指緊扣，經過一天的騎行，嚴爵的臉上不見一絲疲態，倒是洋溢著幸福的笑容。不知道是運動過後食慾大開，還是菜色誘人，這對情侶檔開心地吃了一個半小時，才甜蜜蜜地走出餐廳；回飯店的路上，兩人仍像連體嬰緊緊黏在一起，女方開心抱著嚴爵，並伸手撫摸他的肚皮。

傍晚嚴爵與女友換了衣服到餐廳用餐，兩人走到哪都是十指緊扣。（圖／本刊攝影組）

據查，嚴爵的新歡名叫Jessie，是台大畢業的高材生，原本從事金融業，後來跨行到音樂產業；去年底她與嚴爵交往後，今年二月便一同成立「鮪魚肚影音」公司，擔任財務長一職，還簽下檢場與李翊君的女兒王敏淳。因為疫情的關係，嚴爵今年幾乎都待在台灣，小倆口經常夫唱婦隨，讓嚴爵看來有些「幸福肥」，變成「鮪魚肚影音」的最佳代言人。

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(中時新聞網)