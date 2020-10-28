本刊日前直擊嚴爵戀上同公司財務長Jessie，兩人在公開場合親親熱熱毫不遮掩，不過說起他最廣為人知的戀情，還是與小8相差六歲的「姐弟戀」；二○一五年因合作主持《玩客瘋高雄》而相戀的兩人，當時愛得相當高調，不時被媒體拍到在街頭親熱曬恩愛，嚴爵還曾嘴甜表示，小8是他「第一個一見鍾情」的對象。

不過，嚴爵當年以暖男形象走跳歌壇，擁有不少女粉絲，戀情公布時，粉絲曾毒舌批評諧星出身的小8與他「不搭」，讓嚴爵霸氣挺身護愛：「我喜歡就好！」期間更不時傳出兩人已論及婚嫁。只是「嚴8戀」不到半年就被爆分手，還鬧得滿城風雨、各說各話，有傳聞表示嚴爵疑似「劈腿」女經紀人，還有消息指他在加州迪士尼樂園與經紀人喇舌，讓小8傷心欲絕提出分手。

嚴爵因參加節目《玩客瘋高雄》與小8熱戀，曾經愛得很高調。（圖／翻攝自玩客瘋高雄臉書）

關於分手當天的情景，小8表示：「與嚴爵說好在紐約見面，但他放鴿子沒出現，讓身上沒錢的我，一個人拖著行李在紐約街頭流浪。」嚴爵則澄清：「我和小8的確分手，但跟第三者無關，我沒有虧待也沒有對不起她，沉默是我最後的風度。」

嚴爵和小8情濃時，曾一起去看演唱會。（圖／報系資料庫）

今年小8宣傳新戲《姊妹們追吧》時，再度被媒體問到與嚴爵分手的原因，她隱晦地指出曾看到「不能說的畫面」，導致兩人分手。至於是什麼畫面？小8不願透露，只強調如果能重來，不會和嚴爵交往，「那時候自己太幼稚，心態也有不成熟跟不健康的地方，才會不懂得保護自己、傷得很重。」

與小8交往前，嚴爵曾被爆料對洪榮宏的前妻陳施羽有好感，但雙方表示僅是教友關係。（圖／翻攝自陳施羽臉書）

此外，嚴爵還傳出與小8交往前，曾對洪榮宏的前妻陳施羽有好感，並承諾要幫對方帶三個小孩，但雙方都極力撇清，強調「只是教友和傳道人的關係」。當初陳施羽帶領嚴爵入教會，並受洗成為基督徒，後來嚴爵和小8交往，也帶領對方接觸教會，如今兩人分手四年了，小8仍是虔誠的基督徒。

去年嚴爵被爆戀上歌手盧一辰，並傳出同遊宜蘭。（圖／翻攝自盧一辰臉書）

此外，二○一八年嚴爵也傳出與林宥嘉的師妹盧一辰相戀，並同赴宜蘭度假，但隨著財務長女友Jessie曝光，盧一辰也只是過去式了。

今年初嚴爵與女友成立「鮪魚肚影音」公司，還簽下李翊君的女兒王敏淳。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)