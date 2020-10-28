退居幕後3年的嚴爵與交往近1年、台大畢業的女友Jessie，於公於私都同進同出，還一起參加單車環島活動，甚至在公開場合環抱獻吻，毫無顧忌地放閃，讓人差點被閃瞎了眼。

演藝圈中也有不少藝人很做自己，大方享受戀愛的滋味，想親就親想抱就抱，沒在管是不是公開場合；例如日籍藝人夢多，就曾被本刊直擊與酒窩正妹Evelyn在網球場約會，他先是欣賞女友練球的英姿，趁休息空檔，兩人當眾吻了一下，等打完又一輪後，Evelyn再度走到夢多身邊，進行第二波「唇槍舌戰」，運動不忘調情。

而錦榮與美籍韓裔女演員Kirstin Leigh打籃球，在場上緊摟對方狂啾，還上演「邊運球邊親親」，技術好到讓人看到目不轉睛；在場邊休息時，女方還大方坐到男方大腿上，錦榮也摟著女友的小蠻腰，吻到旁若無人。

至於即將舉辦婚禮的KIMIKO，老公王家玄是北市立大學運動藝術學系主任，兩人同樣愛運動注重身材，連婚紗照都拍下摸老公緊實臀部的畫面；王家玄也甜曝他除了愛老婆的外表，還有肌肉線條及善解人意的一面。

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(中時新聞網)